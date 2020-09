Grieg Seafood avvikler virksomhet i Skottland etter manet-hendelse

Etter at store mengder maneter tok livet av over 600.000 fisk blir deler av driften på Isle of Skye avviklet umiddelbart. Selskapet opplyser at det tar et tap på 100 millioner i tredje kvartal.

TOPPSJEF: Administrerende direktør Andreas Kvame. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Vis mer byoutline Amundsen, Paul S. / E24

Publisert: Oppdatert: 18. september 2020 09:27 , Publisert: 18. september 2020 09:10

Saken oppdateres!

I en melding fredag skriver oppdrettselskapet at de avvikler virksomheten på Isle of Skye i Skottland. Grieg Seafood viser til en hendelse med «høy dødelighet».

Mellom juli og september førte nemlig en stor mengde maneter til at 627.000 fisk døde. Antallet tilsvarer 1.500 tonn.

På grunn av avviklingen og svake markedspriser som følge av coronapandemien, vil Grieg Seafood tape rundt 100 millioner i tredje kvartal, skriver selskapet i meldingen.

Fisken som er igjen i området vil bli slaktet i fjerde kvartal i år og første kvartal neste år. Selskapet venter at dette vil få høye kostnader etter manet-hendelsen.

Selskapets aksje faller 4,54 prosent på Oslo Børs etter at nyheten ble kjent.

Allerede i fjor varslet oppdrettselskapet at de vurderte å kvitte seg med anlegget på Isle of Skye. Selskapet har til sammen fem anlegg i området. Den største delen av den britiske produksjonen til selskapet er på Shetland.

I en melding torsdag viser selskapet igjen til at avstanden mellom øyene fører til «få synergier» mellom produksjonen i Skottland og på Shetland.

– Det har i dette området vist seg vanskelig å opprettholde fiskevelferden og produksjonsstandarden vi har i resten av selskapet, på grunn av lang avstand og svake operasjonelle synergier mellom vår viktigste drift på Shetland, og på våre fem anlegg i Skye, sier administrerende direktør Andreas Kvame i meldingen.

Her kan du lese mer om Fiskeoppdretterne Grieg Seafood Aksjelive