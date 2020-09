803 vektere tas ut i streik etter brudd i meklingen

803 vektere tas ut i streik onsdag morgen etter at det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

16. september 2020

Det melder NHO Service og Handel i en pressemelding.

NAF tar ut 420, mens Parat tar ut 383 vektere i streik fra klokken 12 onsdag.

Det er første gang det streikes i årets lønnsoppgjør.

Partene meklet onsdag morgen på overtid før det altså ble brudd.

– Det er fortsatt omtrent 1.000 permitterte vektere i denne bransjen, som er blant de hardest rammet av koronasituasjonen. Samtidig blir dette den første streiken i dette koronalønnsoppgjøret, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel i en pressemelding.

– Vekterbransjen leverer i stor grad tjenester innen både kultur- og reiseliv, samt innen luftfart. Disse bransjene sliter nå, og flere vaktselskap er nå i gang med oppsigelser, sier Kaltenborn.

– Forferdelig skuffet

Forbundsleder Anita Johansen sier i en pressemelding at vekterne har sakket akterut lønnsmessig de siste årene og at en av forventningene i meklingen var at vekterlønnen kom nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Nå er vi forferdelig skuffet over at vi ikke kom i mål. Vi er forfeldelig skuffet over arbeidsgiversiden som ikke bidro til enighet, sier Johansen til E24.

Hun er skuffet over at NAF ikke oppnådde de økonomiske kravene de hadde, og er spesielt skuffet over at de ikke fikk gjennom bedre ordninger for arbeidsplaner og turnus for lærlinger.

Har styrt unna coronarelaterte jobber

Johansen forteller at de som går ut i streik i hovedsak jobber i butikker, i resepsjoner og med billettkontroll.

– Vi har styrt unna alt som er coronarelatert og utgjør fare for liv og helse, sier Johansen.

Forbundslederen sier at mange av vekterne som fortsatt skal på jobb onsdag for eksempel jobber med vakthold på sykehus.

Fagforeningene har også latt de som jobber på flyplasser gå på jobb. Det er en arbeidsplass der mange allerede er permittert.

– Vi har styrt unna flyplasser for ikke å ramme den trafikken som går, sier Johansen.

