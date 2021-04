Taxfree-debatt gir anbudsuro: – Skaper usikkerhet

Mens politikerne diskuterer avvikling av taxfree-ordningen, er en rekke store selskaper i sluttprosessen i konkurransen om å få selge avgiftsfrie varer på norske flyplasser. Debatten har påvirket anbudsprosessen.

HÅPER PÅ COMEBACK: Håkon Fjeld-Hansen ledet tidligere selskapet som i dag drifter de fleste taxfreebutikkene ved norske flyplasser. Nå er han med i anbudet med en ny aktør, og mener den politiske debatten om taxfree-ordningen ikke på noen måte er ny, men at den skaper usikkerhet midt i anbudsprosessen. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

«Hva tror Avinor om sjansene for at taxfree-ordningen legges ned?»

Dette er bare et av mange spørsmål Avinor de siste ukene har fått fra internasjonale taxfree-selskaper som konkurrer om anbudet om å drifte de største taxfreebutikkene i Norge.

Anbudet som varer fire år fra 2023, er verdt 30 milliarder kroner. Det er med andre ord store verdier i spill.

Det som har skapt usikkerhet, er rapporten «Norge mot 2025» fra et regjeringsoppnevnt utvalg.

Her foreslår utvalget å avskaffe taxfree-ordningen, et forslag som har fått støtte fra flere politiske partier.

E24 har fått innsyn i dialogen mellom Avinor og partene i anbudet som gjennom en anbudsportal stiller spørsmål anonymt. Flere av dem stiller spørsmål knyttet til erstatning om taxfree-ordningen skulle vedtas fjernet midt i anbudsperioden.

LITE FOLK: Det har vært glissent med folk i taxfreebutikken på Oslo Lufthavn. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Avinor: Lite gunstig timing

Det er konserndirektør Joachim Lupnaav Johnson som håndterer anbudet for Avinor.

– Skaper det usikkerhet at det kommer en slik rapport og debatt midt i anbudsprosessen?

– Det er godt spørsmål, men jeg tror partene forstår at det er en kontinuerlig diskusjon rundt disse temaene, det har det jo vært en i årrekke. Vi må bare forholde oss til at vi har en rett til å forvalte det mandatet vi har fått, sier Johnsen.

– Men var det litt dårlig timing at rapporten skulle komme midt i anbudsprosessen?

– Det var ikke veldig gunstig, men sånn er det, og vi forstår at de fleste aktørene i anbudet har skaffet seg lokale partnere som gir dem innsikt i spørsmål de skulle ha om saken, sier Avinor-direktøren.

– Uheldig

– Det er klart at det ikke er heldig at denne debatten kommer nå, det skaper usikkerhet, sier Håkon Fjeld-Hansen.

Han representerer Christiania Partners og den franske partneren og taxfree-giganten Lagardére, som også er med i anbudsprosessen.

Men Fjeld-Hansen er en gammel ringrev i taxfree-bransjen og ledet tidligere selskapet Travel Retail Norway i åtte år, selskapet som i dag drifter ordningen.

– Debatten om taxfree-ordningen har pågått alle årene jeg har vært i bransjen, og jeg tror folk stort sett liker ordningen. I tillegg så er det jo snakk om tusenvis av arbeidsplasser, sier han og viser videre til at det ikke bare gjelder flyplassjobber, men også om bord på ferger.

Taxfree-driften gir også Avinor milliardinntekter til drift av flyplasser.

– Gjør den politiske debatten at du får spørsmål fra de franske partnerne deres?

– Ja, de spør om ting knyttet til sjansen for at noe kan skje i 2025, og så endrer jo slike vurderinger de økonomiske parameterne, for det er jo store investeringer knyttet til slike anbud.

– Håper du usikkerheten rundt anbudet kan føre til at noen av konkurrentene deres velger å ikke levere et tilbud?

– Det ligger i sakens natur at jo færre vi konkurrerer mot desto større sjanse er det for å vinne, og vi gjør jo dette fordi vi ønsker å drive denne virksomheten.

Samtidig tror ikke Fjeld-Hansen at debatten skremmer bort seriøse aktører fra å delta.

UTFORDRER EKS-ARBEIDSGIVER: Tidligere Travel Retail Norway-topp Håkon Fjeld-Hansen satser på å utkonkurrere sin tidligere arbeidsgiver med den franske giganten Lagardére på laget. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Får erstatning

Fjeld-Hansen sier det ligger store kostnader knyttet til et slikt anbud, og om de vinner, vil de investere flere hundre millioner kroner.

I kontrakten står det at en eventuell anbudsvinner kan terminere avtalen med Avinor om taxfree-ordningen skulle bortfalle gjennom et politisk vedtak.

Det står også at avtalen kan termineres hvis det forekommer politiske vedtak som fører til en betydelig endring av den originale avtalen, deriblant at omsetningen reduseres med minst 50 prosent av den anslåtte omsetningen Avinor anslår i anbudsdokumentene.

Hvis avtalen avbrytes, dekker hver part egne kostnader knyttet til kontrakttermineringen. Selskapet som drifter taxfree-virksomheten bærer kostnaden ved å tilbakeføre lokalene til slik man ble enige om i kontrakten, og Avinor vil bære kostnadene knyttet til avskrivinger og investeringskostnader.

