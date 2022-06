Sliter med å selge Exit-bolig: – Ikke hverdagskost

Tidligere hockeylandslagstrener Roy Johansen har ikke fått solgt Exit-huset i Oppegård.

«Villa Bergstuen» på Svartskog i Oppegård er fortsatt usolgt, halvannen måned etter at den ble lagt ut for salg.

Villaen på Svartskog i Oppegård, som er brukt som kulisse i den populære NRK-serien Exit, ble i april lagt ut for salg med en prisantydning på 24 millioner kroner. Boligen er fortsatt ikke solgt.

– Vi jobber med konkret interesse, og boligen kan være solgt ganske snart, skriver eiendomsmegler Stian Pøhner i Nordvik i en tekstmelding til E24.

– Hus i denne prisklassen er ikke hverdagskost, så normalt sett tar det noe tid. Selger er avslappet og helt komfortabel i en av de kuleste boligene i hele området, skriver megleren videre.

Det var Oppegård Avis som først meldte at det går trått med salget.

Exit-serien følger fire finansmenn, og skal være basert på intervjuer med ekte personer. Her er karakteren William, spilt av Pål Sverre Hagen, i en scene spilt inn på Svartskog.

Selges for andre gang på ett år

Huset ble i april 2021 solgt for 22,2 millioner, også den gang med 24 millioner i prisantydning. Nåværende eier er Roy Johansen, tidligere trener for det norske ishockeylandslaget.

– Selger kjøpte huset noe under dagens pris, og lytter til eventuelle bud som kommer. Tiden vil vise hva salgsprisen ender på, skriver Pøhner.

Megleren har tidligere uttalt at Johansen selger huset fordi han har skiftet jobb. 28. april ble Johansen presentert som trener for Manglerud Star. Tidligere var han trener for Vålerenga.

Hockeytreneren ønsker ikke å uttale seg om eiendomssalget til E24, men har henvist til megler for kommentar.

Håpet på Exit-«boost»

I den populære NRK-serien er det karakteren William Bergvik, spilt av Pål Sverre Hagen, som disponerer villaen på Svartskog. I TV-serien var karakteren en rik, alkoholisert småbarnsfar med en «umettelig appetitt på dop, vold, sex og grov innsidehandel».

Megleren uttalte at han trodde det ville gi en «ekstra boost» på salget at boligen hadde vært kulisse i Exit.

100.000 per kvadratmeter

Boligen på 240 kvadratmeter har strandrett, fire soverom og ble bygd i 2018. Prisen blir dermed 100.000 kroner per kvadratmeter – skyhøyt over normalprisnivået i området.

Ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk for mai lå gjennomsnittsprisen per kvadratmeter i Nordre Follo kommune, hvor Oppegård ligger, på 55.900 kroner.