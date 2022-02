Tibber nidoblet inntektene: Serverne knelte etter kundestrøm

Høstens strømfokus bidro til eksplosiv vekst hos strømselskapet Tibber. Gründer Edgeir Aksnes sier planen er lønnsomhet om to år.

Tibber-gründer Edgeir Aksnes er fornøyd med nesten tre milliarder kroner i omsetning i fjor. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

En vinter med enorm oppmerksomhet om strømpriser bidro til at strømselskapet Tibbers egne prognoser for 2021, ble saftig slått.

Antall kunder ble tredoblet, fra 120.000 til 410.000. Disse fordeler seg utover Nederland, Tyskland og især Norge og Sverige.

– Vi har i lengre tid opplevd at produktet har vært populært blant mange kunder, men denne vinteren har produktet blitt ekstra aktuelt. Fra kundenes side har det vært et enormt behov for å få mer kontroll på kostnadene og skjønne seg på hva man egentlig betaler, sier Edgeir Aksnes, administrerende direktør i Tibber.

Det Førde-baserte selskapet baserer seg på en forretningsmodell som skiller seg fra de tradisjonelle strømselskapene. Selskapet kjøper strømmen digitalt, selger den videre uten fortjeneste, og tjener heller penger på en fast månedsavgift.

Inntjeningen svinger altså ikke i takt med kraftprisen, men avhenger av antall kunder. Og med sterk kundevekst ble det også et solid omsetningshopp for Tibber i fjor:

Fra 325 millioner kroner til 2,96 milliarder. Det er en nidobling.

I boksen under kan du se Tibbers tall for tidligere regnskapsår. 2021-tallene er ikke offentlige ennå.

Håper på lavere strømpris

Alt gikk imidlertid ikke på skinner da pågangen var som sterkest i vinter, forteller Edgeir Aksnes.

– De siste månedene før jul hadde vi til tider så mye trykk inn at vi så vidt kunne ta imot nye kunder. Vi fikk problemer med serverne, for det var så mange som åpnet appen på samme tid. Og antall kundehenvendelser eksploderte, på det meste mottok vi 8.000 henvendelser på 30 timer. Resultatet ble at vi måtte stoppe med det meste av markedsføring.

De siste månedene har antall henvendelser roet seg litt, i takt med avtagende strømpris. Januarprisen ble 20 prosent lavere enn desember og februar ligger an til å bli 16 prosent lavere enn januar igjen, ifølge Aksnes.

Til tross for at høstens strømsjokk førte med seg masse nye kunder, bedyrer Tibber-sjefen at han håper på lave strømpriser.

– Jeg håper de blir kjempelave, gjerne negative, slik man har sett i Tyskland i perioder. Vi har ingen grunn til å håpe på høye strømpriser, de er en byrde for både kundene og for oss. Det vi jobber for er at kundene skal få så lav regning som mulig.

Aksnes forventer lavere strømpriser fremover. Det er han glad for. Vis mer

– Men dere får unektelig flere kunder med høye strømpriser?

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt strøm fordi det er en stor utgiftspost for mange husholdninger. Men jeg ser for meg at det vil være mye oppmerksomhet om strøm og energi også i fremtiden, og forhåpentligvis med positivt fortegn. Og vi hadde god vekst også da strømprisen var nær null.

Håper på lønnsomhet om to år

Tibber-sjefen forteller at neste milepæl er én million brukere. Når det skjer, er mindre viktig enn at de får med de riktige kundene i kombinasjon med de riktige produktene, sier han.

De neste årene kommer dermed også til å ha et vekstfokus. Dermed er det fremdeles en stund til selskapet tjener penger. Resultatet for 2021 er ikke klart ennå, men Tibber gikk med underskudd.

– Med dagens plan ligger vi an til lønnsomhet om to år. Vi går i pluss rent operasjonelt nå, men på grunn av nye investeringer blir det negativt driftsresultat, sier Aksnes.

Etter at E24 har spurt ham om bunnlinjen, lurer Aksnes på om det er nå vi skal spørre om børsnotering.

– Det spørsmålet kommer som regel mot slutten av hvert intervju.

Og ja, vi må jo spørre. Svaret ble mye av det samme som Edgeir Aksnes ga oss i fjor høst:

– Det er veldig mange vekstselskaper som går på børs, men vi mener det er riktig å gjøre veksten med riktige og kompetente eiere. Den dagen vi sannsynligvis går på børs, har Tibber gått ut av den mest ekstreme vekstfasen.

Schibsted gikk inn på eiersiden i Tibber i fjor sommer. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte E24-journalister eier Schibsted-aksjer gjennom konsernets spareprogram.