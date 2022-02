Harald Espedal etter Ice-kjøpet: – De har hatt et par svakheter

Ice var desperate etter en hurtig løsning på problemene. Da åpnet muligheten seg for Lyse. – Ble rimeligere enn hvis vi skulle gjort det i oktober eller november, sier Lyse-styreleder.

– Skal man investere i samfunnsinfrastruktur må du ha lave kapitalkostnader, sier Harald Espedal om Ice. Vis mer

Styreleder i Lyse, Harald Espedal legger ikke skjul på at Ice sine problemer den siste tiden utgjorde en enestående mulighet for oppkjøp.

– Ice var klar på at de trengte en løsning ganske raskt, og at toget gikk nå, fastslår han.

Tidspunktet var riktig, fortalte Lyse fredag. Da ble det klart at de kjøpte Ice. Ifølge styrelederen handlet dette mest om situasjonen i Ice.

– I høst sendte de ut en melding om at de trengte mer kapital. Det hadde vi forventet i våre analyser. Da startet en prosess, sier Espedal.

I høst sa nemlig Ice at de trengte om lag 2,5 milliarder til en restrukturering. Selskapet slet. 1,5 milliarder trengtes til å dekke et forlik selskapet hadde inngått etter et forlik med et amerikansk fond, Goldentree.

– Ble rimeligere

Dette førte til stort børsfall og selskapets fremtid hang i en tynn tråd.

Til DN sa Ice-aksjonær Dag Rasmussen at Lyse gjorde et røverkjøp.

– Jeg tror vi har gjort et godt kjøp. Dette er fordi Ice passer godt med vår televirksomhet. De har vokst kraftig og har en bra og voksende inntjening, forteller Espedal.

– Men de har hatt et par svakheter. De har hatt for dyr finansieringsstruktur, med dyr obligasjonsgjeld og konvertible lån. Skal man investere i samfunnsinfrastruktur må du ha lave kapitalkostnader, legger styrelederen til.

Selv om Ice har tilbudt mobilnett til sine kunder har de ikke selv eid fibernettet. Det har de måtte leie av andre aktører, deriblant Telia. Dette har Lyse tilgang til, gjennom Altibox.

– Telia og Telenor kan bruke kundeorganisasjonene sine til å selge både fiber og mobiler, men ICE kun mobiltelefoni. Gjennom Lyse kan vi i fremtiden selge begge deler, fastslår Espedal.

Lyse tjener for tiden gode penger gjennom kraft- og televirksomheten. Samtidig som Ice sin situasjon ble forverret ga dette gode muligheter for Lyse.

– Ice-kjøpet ble rimeligere enn hvis vi skulle gjort det i oktober eller november. Da var børsverdien deres på over tre milliarder, nå overtar vi verdien av gjelden.