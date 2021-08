Oppvaskmøte mellom Elkjøp og LO

Etter at E24 skrev at ansatte ikke får månedsbonus hvis de fagorganiserer seg med tariffavtale, møtte Elkjøp-sjefen på LOs hovedkvarter i Oslo fredag.

MØTTES FREDAG: Elkjøp-topper var i oppvaskmøte med Handel og Kontor i LOs hovedkvarter i Oslo fredag.

Der var det duket for et to timers oppvaskmøte. Tonen beskrives som «konstruktiv» av begge parter, etter mediebråk og til dels skarp ordveksling.

– Vi er ikke enige om alt, men vi har startet en reise som jeg håper vil gi god effekt, sier forbundsleder Christopher Beckham i LO Handel og Kontor til E24 etter møtet, der han selv deltok.

– Det blir bra å redusere konfliktnivået, sier han.

Det var Elkjøp som forespurte møtet med LO-forbundet, og blant kjedens utsendte var administrerende direktør Fredrik Tønnesen.

– I dette møtet diskuterte vi både de spørsmålene som har vært tatt opp i mediene i senere tid, og også andre saker som er viktige for varehandelen, skriver Tønnesen i en SMS til E24.

Strid om bonuser

Elkjøp har fått sterk kritikk etter at E24 skrev at ansatte i fagorganiserte varehus ikke får delta i kjedens månedlige bonusordning.

Elkjøp hevdet i juli at 300 millioner i bonuser skulle deles ut til «alle ansatte», noe som ikke stemmer. Ordningen er forbeholdt ansatte uten tariffavtaler.

Under fredagens møte var Elkjøps bonus-praksis blant temaene som ble diskutert, opplyser Beckham.

Han sier det fra forbundets side var viktig å få noen forsikringer fra kjeden, etter påstander fra flere ansatte om at bonusene brukes av ledelsen som et virkemiddel for å hindre fagorganisering. Dette har Elkjøp avvist overfor E24.

Etter møtet fremholder Elkjøp-sjefen at en god og gjensidig dialog med både tillitsvalgte og LO-forbundet er av «stor nytteverdi for oss».

– Vi fikk noen gode innspill og tilbakemeldinger som vi tar med oss for videre arbeid internt, og ser frem til å videreføre en god dialog med forbundet, skriver Tønnesen til E24.

– Interne bonus-diskusjoner

Ifølge LO-forbundet kom det noen konkrete ting ut av møtet:

– Elkjøp sier til oss at de nå skal ha interne diskusjoner på denne bonusmodellen. Hva som blir utfallet vet jeg ikke, men de skal i alle fall diskutere det, opplyser Beckham.

– Har du inntrykk av at Elkjøp nå skal revurdere om månedsbonusene skal være forbeholdt uorganiserte varehus?

– Det må nesten Elkjøp svare på selv, svarer Beckham.

I tillegg sier Beckham at han oppfatter at Handel og Kontor fremover skal ha tilgang til Elkjøps varehus og både kunne snakke med organiserte og uorganiserte om fordelene ved å få tariffavtale.

– Den tilgangen har dere ikke hatt før?

– Ikke overalt, og det har vært vanskelig. Men nå skal Elkjøp presisere at vi skal ha den tilgangen, og så skal vi presisere at vi skal besøke varehus med forståelse at de må sikre den løpende driften, sier Beckham.

Elkjøp: – Ordningen fungerer godt

I en mail til E24 skriver Elkjøp-sjef Fredrik Tønnesen at han synes kompensasjonsmodellen «vurderes og diskuteres løpende».

– Vår oppfatning er at ordningen generelt fungerer godt, samtidig så er vi selvsagt lydhøre og tar med oss de innspillene som har kommet. For oss er det svært viktig at lønnsordningen vår har god legitimitet og er bredt forankret i organisasjonen, sier Tønnesen og legger til:

– Vi har fått gode innspill fra HK og tar med oss det videre i en intern diskusjon med våre ledere og tillitsvalgte.

Tønnesen påpeker at det er organisasjonsfrihet i Elkjøp.

– Vi har hatt organiserte varehus i lang tid, og opplever at det generelt fungerer godt. Når HK tar opp at de har hatt negative opplevelser, så tar vi selvsagt det alvorlig og vil følge opp det umiddelbart.

Han sier at ettersom Elkjøp er en stor landsdekkende organisasjon kan det oppstå uheldige episoder.

– Derfor er det viktig at vi styrker den løpende dialogen med HK, og det har vi flagget at vi ønsker å bidra til, sier Tønnesen.