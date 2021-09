Konkurransetilsynet advarer mot ny statlig krisestøtte til flyselskapene

Ved neste økonomiske krise bør ikke staten gå inn for å redde flyselskapene, mener Konkurransetilsynet. Det frykter monopol og økte priser.

Økonomisk støtte til de etablerte aktørene kan gjøre at nye aktører ikke tør å etablere seg, mener Konkurransetilsynet. Vis mer

Gjennom pandemien har SAS, Norwegian og Widerøe mottatt mer enn seks milliarder kroner i statlig støtte.

Onsdag er det høringsfrist for regjeringens arbeid med ny luftfartsstrategi, og det er i den anledning tilsynet har overlevert regjeringen brev. Der advarer de mot at statlig hjelp kan føre til at nye aktører ikke tør å etablere seg, melder NRK.

– Det som er avgjørende, er at nye selskaper som etablerer seg får mulighet til å konkurrere på like vilkår som de etablerte selskapene. Det innebærer at myndighetene må være varsomme med å gi økonomisk støtte til de etablerte aktørene, sier seniorrådgiver Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet til kanalen.

Hun mener det er en fare for prisøkning dersom markedet beveger seg fra konkurranse til monopol.

