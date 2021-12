Norwegian betalte aldri for hundrevis av taxiturer

Taxi-sjef Steinar Nilsen har tapt over 200.000 på Norwegian. Analysebyrået Menon registrerte et krav på 180.000 kroner åtte måneder etter det konkluderte med at det var samfunnsøkonomisk lønnsomt å redde flyselskapet.

IKKE FORNØYD: Steinar Nilsen i Tromsø Taxi omtaler Norwegians manglende kommunikasjon som «veldig beklagelig opptreden». Vis mer

– De løp fra regningen og skyldte på covid-19. Det er ikke en samarbeidspartner som vi har satt særlig stor pris på, sier Steinar Nilsen.

Den tidligere fotballprofilen, som har spilt for Milan og Napoli i Italia og vært trener for Tromsø og Brann, er nå daglig leder i Tromsø Taxi.

Lenge hadde selskapet et samarbeid med Norwegian for frakt av ansatte fra og til Tromsø flyplass. Det har de ikke lenger. Fordi det er hundrevis av turer som Tromsø Taxi aldri har fått betalt for.

– Ikke aktuelt å fortsette

Norwegian har unnlatt å betale Tromsø Taxi til sammen 247.088 kroner, viser en oversikt over selskapets betalingsanmerkninger.

Det eldste kravet, på 187.246 kroner, er datert 30. november i fjor. Det andre kravet er fra februar og ligger på 59.842 kroner.

Steinar Nilsen sier avtalen om flyplass-transport for lengst er avsluttet.

– Det gjorde vi forholdsvis øyeblikkelig da kommunikasjonen om mulige løsninger på saken brøt sammen. Det var selvfølgelig ikke aktuelt å fortsette samarbeidet.

I en tidligere utgave av artikkelen sto det at det var «tusenvis» av turer Norwegian aldri har betalt for. Det er rettet til «hundrevis».

– Uriktige krav

En oversikt fra 19. november viser at det er registrert 63 betalingsanmerkninger på Norwegian. Kravene beløper seg til 1,99 millioner kroner totalt.

En overvekt av disse er fra mellom november 2020, da selskapet inngikk ordning om rekonstruksjon, til og med mai i år. Da ble det kjent at Norwegian-kreditorene hadde godkjent redningspakken.

Den innebar at de Norwegian skyldte penger til, gikk med på å redusere gjelden til en brøkdel. Alternativet ville vært at Norwegian gikk konkurs.

WE’RE BACK: Administrerende direktør Jacob Schram kunne presentere «nye Norwegian» i mai i år. Vis mer

– Betalingsanmerkningene du viser til, er i hovedsak knyttet til den perioden der de som hadde noe utestående ble en del av rekonstruksjonen, og som en del av det fikk utbetalt en dividende. Betalingsanmerkninger basert på krav omfattet av rekonstruksjonsplanen, er dermed uriktige, skriver kommunikasjonsrådgiver Eline Skari i Norwegian.

Hun opplyser at alle aktuelle kreditorer som omfattes av dette, er blitt tilsendt informasjon om hvordan de skal kunne få utbetalt dividenden.

Steinar Nilsen i Tromsø Taxi mener at kravet består, og at det er der saken står fra deres side. Kravet er nå i inkassoselskapet Kredinor sine hender.

Markedssjef Ingjerd Thurmer opplyser at de ikke har mulighet til å uttale seg om pågående saker.

Rapport: Lønnsomt å redde Norwegian

Et av de største kravene i oversikten over betalingsanmerkninger stammer fra Menon Economics. Selskapet analyser økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.

20. mars 2020, kort tid etter at coronaviruset for alvor hadde kommet til Norge, publiserte Menon en utredning bestilt av Norwegian.

Spørsmålene Norwegian ville at Menon skulle vurdere var «Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser vil det innebære at Norwegian forsvinner fra norsk luftfart? Er det lønnsomt for myndighetene å gi statlige kredittgarantier?»

Ifølge Menons beregninger ville det være samfunnsøkonomisk lønnsomt for staten å stille med en redningspakke på inntil 12 milliarder kroner til Norwegian.

Betalingskrav etter rapporten

Våren 2020 fikk Norwegian tilgang på inntil tre milliarder kroner i statlige lånegarantier. Etter at selskapet inngikk i rekonstruksjonsforhandlinger i fjor vinter, kunngjorde regjeringen at den ville bidra med 1,5 milliarder kroner for å unngå selskapets undergang.

I mai i år ble det omsider klart at Norwegian kom seg gjennom rekonstruksjonen.

Norwegian har imidlertid ikke vist seg særlig lønnsomt for Menon. Åtte måneder etter at analysen om «konsekvenser hvis Norwegian forsvinner fra norsk luftfart» ble publisert, ble det registrert et ubetalt krav fra Menon på 187.500 kroner.

– Vi bekrefter at det er en utredning vi ikke har fått betalt fra Norwegian for, sier partner og daglig leder Heidi Ulstein i Menon Economics.

Apotek og flydekor

Blant kreditorer med andre store betalingsanmerkninger i oversikten er Apotek 1 Jessheim. Tettstedet Jessheim deler kommune med Gardermoen flyplass.

Pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 sier at de ikke kommenterer ordninger med kunder i mediene. Selskapet hadde i februar 192.720 kroner utestående hos Norwegian.

Solvangs Dekorbyrå har på sin side ikke fått betalt for et oppdrag med å dekorere Norwegian-fly.

Selskapet fikk et driftsresultat på minus 184.000 kroner i fjor. Norwegians ubetalte regning er på 178.625 kroner. Daglig leder i dekorbyrået ønsker ikke å kommentere saken.

Ubetalte strømregninger

Som Norwegians kommunikasjonsavdeling påpeker, ble de ovennevnte betalingsanmerkningene registrert før Norwegians rekonstruksjon.

Flyselskapets kreditorer fikk utbetalt omtrent 5 prosent av alt Norwegian skylte dem.

Men ikke alle betalingsanmerkningene er like gamle. Også etter at selskapet kom seg ut av konkursbeskyttelsen har selskapet unnlatt å betale regninger.

Det er registrert ni betalingsanmerkninger fra juli til oktober i år. Det siste fra Scandinavian Airlines System Denmark.

Blant de andre er to regninger fra Fortum Strøm fra august og september, på til sammen 237.418 kroner.

– Enkelte av kravene som ikke har vært omfattet av rekonstruksjonen, og som du viser til i listen, er også nå gjort opp for, og vi beklager at det i noen tilfeller har vært en forsinkelse. Vi gjør opp alle våre forpliktelser, kommenterer Eline Skari i Norwegian.