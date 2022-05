Dyreparken tjente rekordsummer på Julius- og Sabeltann-besøkende

Besøksrush førte til rekordresultat for Dyreparken i Kristiansand i fjor.

JUBILANT: 26. desember 1979 ble sjimpansen Julius født. Bildet er fra hans 40-årsdag i 2019.

Godt over 1 million personer besøkte Dyreparken i Kristiansand i 2021. Det gjenspeiles tydelig i parkens årsregnskap lagt frem torsdag.

I 2021 endte resultatet før skatt på 89,6 millioner kroner, opp fra 46 millioner kroner i coronaåret 2020.

Aldri før har selskapet, som eies av flyarving Per G. Braathen, hatt et større overskudd.

Økte omsetningen med 75 millioner

Allerede i august i fjor forventet administrerende direktør Per Arnstein Aamot at 2021 ville ende svært godt.

– Vi har drevet godt, og har hatt høye besøkstall, i mange år. Men det som har skjedd nå, har vi ikke sett maken til. Flere har gått fra å kanskje ta en tur hit annethvert år, til å komme hvert år eller flere ganger i året, sa Aamot til E24 i august.

Omsetningen økte med 75 millioner kroner fra 2020 til 2021, fra 380 millioner kroner i inntekter i 2020 til 455 millioner kroner i 2021.

Det er nettopp veksten i folk som har villet se blant andre 42 år gamle Julius og Kaptein Sabeltann som er årsaken til den «betydelige bedringen» i resultatet.

For å betjene de mange besøkende, hadde dyreparken ekstra behov for sesongansatte i 2021, skriver styret i sin årsberetning.

Det var 170 fast ansatte og 1.049 sesongansatte i dyreparken gjennom året.

Søkte ikke coronatilskudd

I 2020 var dyreparken blant selskapene som fikk tilskudd for å kompensere omsetningsfall.

Tall fra E24s coronaspesial viser at Dyreparken Utvikling, som er morselskapet til Kristiansand Dyrepark AS, fikk innvilget støtte for mars, april og mai i 2020, på til sammen over 11,8 millioner kroner.

I fjor søkte dyreparken derimot ikke om coronatilskudd.

Det er ikke kostnadsført noe utbytte eller godtgjørelse til hverken styret eller dyrepark-sjefen Aamot. Det står imidlertid at Aamot vil få godtgjørelse fra morselskapet Dyreparken Utvikling.

Årsregnskapet til Dyreparken Utvikling er enda ikke levert til Brønnøysundregistrene, så hvilke summer det er snakk om at Aamot får i godtgjørelse, er ukjent.

SPEKTAKULÆR: Styret forteller at kveldsforestillingen «Kaptein Sabeltann og Havets hemmelighet» i år blir «den mest spektakulære forestillingen som hittil er laget».

Forventer et godt 2022

Dyreparken skal i løpet av året i år utvide savannen, som er det første stedet gjestene møter dyr ved ankomst, skriver styret i sin beretning.

Styret kan også fortelle at kveldsforestillingen «Kaptein Sabeltann og Havets hemmelighet», som har blitt utsatt i to år på grunn av pandemien, i år blir «den mest spektakulære forestillingen som hittil er laget».

De forventer også at den «geopolitiske usikkerheten, kommende reiseråd og en svekket valuta» kan gi Dyreparken i Kristiansand nok et godt år i 2022.