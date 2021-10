Én pågrepet og siktet for heleri av bitcoin etter coronabedrageri

En mann er pågrepet og siktet for grovt heleri, etter å ha mottatt kryptovaluta fra det Økokrim mener er utbytte fra straffbare handlinger.

Økokrim sier de følger med på flere bitcoinadresser – eller wallets – som de mener inneholder utbytte fra straffbare handlinger. Her fra Økokrims lokaler i Oslo. Vis mer

Deler av utbyttet fra et bedrageri av lønnskompensasjonsordningen har blitt vekslet inn fra en bitcoin-konto som Økokrim overvåker. Dette har skjedd i to omganger i løpet av september, viser den offentlige loggen fra blokkjeden.

Nå er en mann pågrepet av Økokrim og siktet for heleri etter å ha mottatt ett av disse beløpene, bekrefter førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim overfor E24/VG.

– Vi har overvåket en bitcoin-konto, der vi gikk ut i mediene og sa at de som har befatning med disse midlene kunne utsette seg for straffansvar for heleri. Det vi oppdaget var at noen faktisk hadde disponert disse bitcoinene, og at til sammen én bitcoin hadde blitt overført til to andre personer, sier Nordeng.

Fulgte to overføringer

Deler av bedrageriutbyttet, som opprinnelig lå på en adresse i form av 18,4 bitcoin, har i løpet av september blitt redusert til 17,4 bitcoin gjennom to vekslinger.

Dermed har totalt cirka én bitcoin gått ut av hovedmidlene, noe som i dag tilsvarer rundt 380.000 kroner. Én av mottagerne av disse midlene ble nylig pågrepet og siktet, mens den andre oppfordres av Nordeng til å melde seg for politiet.

Resten av midlene står fortsatt på en «wallet» som Økokrim mener kontrolleres av bakmennene. Denne kontoen overvåkes også fortsatt av politietterforskere.

Nå ønsker Økokrim å advare offentligheten mot å ha befatning med denne spesifikke kontoen – slik de også gjorde da midlene sto på den forrige kontoen.

Dette er adressen Økokrim nå overvåker, og som de sier folk må holde seg unna: 37ZiQMRmZjPUGYHsfdcfctdo7afjp2XKfZ

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim. Vis mer

Erkjenner ikke straffskyld

Siktedes forsvarer, advokat og partner Inger Zadig i Advokatfirmaet Elden, sier at klienten ble overrasket over å bli oppsøkt av politiet.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han hadde en liten sum lovlig opparbeidede midler som han ønsket å investere i kryptovaluta. Ettersom vekslingen gikk via en bekjent av min klient, kjente han hverken til identiteten til den han handlet med, eller bitcoinens opphav, sier hun.

– Han ga fra seg midlene og fikk omtrent tilsvarende sum inn på kontoen, og tenkte ikke mer på det. Han ble derfor veldig overrasket da han noen uker senere ble pågrepet og siktet i en større bedragerisak som involverer enorme summer.

Siktede ble løslatt samme dag og er innstilt på å samarbeide videre med politiet, sier Zadig.

Nytt grep

Saken begynte for offentligheten ved at to menn i fjor ble siktet for å ha misbrukt lønnskompensasjonsordningen i forbindelse med coronapandemien.

Politiet mente å kunne spore utbyttet fra svindelen til en bitcoin-konto, og gikk til det uvanlige grepet at de advarte offentligheten mot å veksle inn hos kontoen.

Budskapet er at man ved å veksle inn i disse adressene, kan risikere straffeforfølgelse for heleri eller hvitvasking.

– Heleri innebærer rett og slett at man har mottatt utbytte fra en straffbar handling. Og siden vi mener å kunne bevise at denne kontoen som vi overvåket, har inneholdt utbytte fra straffbar handling, så vil man ha mottatt utbytte av dette. Og man må i tillegg minst ha oppført seg uaktsomt, eller ikke vært i god tro, sier Nordeng.

Snevrer inn søket

Spesialetterforsker Ola Vassli i Økokrim har fulgt nøye med på overføringene som har funnet sted. Han sier at politiet har en formening om hvordan privatpersonene endte opp med de to små bitcoin-beløpene. Dessuten tror de bakmennene kan oppholde seg i Norge.

– Vi har fortsatt ikke identifisert hvem som sitter på hoveddelen av disse midlene, men disse to overføringene har gjort det mulig for oss å snevre inn søket vårt en del. Vi ser også at de som sitter på hoveddelen av disse midlene nå virker svært interessert i å konvertere dem til norske kroner, sier Vassli.

Han oppfordrer folk til å være forsiktig dersom de blir tilbudt å kjøpe bitcoin direkte fra andre privatpersoner.

– Vi ber også folk om å være forsiktig hvis de skal selge kostbare gjenstander og noen foreslår å betale i bitcoin. Så ber vi også folk om å ta kontakt dersom andre norske privatpersoner nylig har prøvd å selge dem bitcoin, eller dersom noen nylig har foreslått å betale for en kostbar vare ved hjelp av bitcoin, sier han.

På tidspunktet for den første overføringen var beløpet verdt rundt 1,7 millioner norske kroner, men i takt med bitcoin-kursen har også verdien på utbyttet økt kraftig.

Idet kontoen først ble disponert videre i starten av september, var én bitcoin verdt rundt 50.000 dollar, rundt 431.000 kroner. Dermed var det totale bitcoin-beløpet økt i verdi til totalt 7,8 millioner kroner.