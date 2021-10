Vipps har problemer med betalinger

Betalinger feiler for betalingsappen, opplyser Vipps.

Vipps jobber med å løse problemene. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres

Siden omtrent klokken 11.20 har vipps hatt problemer, opplyser kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes.

– Det er litt vanskelig å si hva som er rotårsaken til problemene, men alle betalinger fra vipps feiler, forklarer hun.

De prøver nå å løse problemene «så raskt som mulig».

– Det er vår første prioritert, slår hun fast.

Omtrent klokken ti over tolv forteller hun at det er noen betalinger som går gjennom, men at de ikke er tilbake på normalt nivå.

Hun kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å fikse problemene, men legger til at de vil holde brukerne oppdatert på Facebook-siden sin.

Vipps, BankID og BankAxept slo seg sammen i 2018. Kjær sier at både BankID og BankAxept fungerer som normalt fredag.