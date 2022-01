Yuhong Hermansen og DSD med sin første investering innen helse

Helseteknologiselskapet Tidewave har utviklet en spesiell vendemadrass for helsesektoren. Nå får de Hermansen-familien med på laget.

Yuhong Hermansen og DSD gjør sin første investering innen helse. Dette bildet er tatt i desember 2020 i forbindelse med at Hermansen ga 10 millioner kroner til medisinutdanningen på UiS. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi er svært tilfreds med å få det familieeide investeringsselskapet DSD inn på eiersiden. I fjor høst satte vi i gang en prosess for å finne en medeier som deler våre verdier og ambisjoner. Tidewave trengte å få inn en investor som kunne tilføre selskapet mer enn bare kapital. Ønsket var en aktiv investor med et langsiktig fokus, som delte vår ambisjon om å vokse og utvikle selskapet, sier daglig leder i Tidewave, Bjørn Lorentzen, til Aftenbladet/E24.

Og fortsetter:

- At vi fant alt dette i en lokal investor, er vi veldig fornøyd med. Det passer godt sammen med vår målsetting om å ha en solid lokal forankring, kombinert med internasjonale ambisjoner.

Bjørn Lorentzen, daglig leder i Tidewave. Vis mer

Går inn med 16 mill.

DSD er et investeringsselskap som er heleid av Hermansen-familien med Yuhong Hermansen i spissen - en av Norges rikeste kvinner, som i følge Kapital er god for 4,1 milliarder kroner.

Nå gjør altså Hermansen-familien og DSD sin første investering i helsesektoren. Etter det Aftenbladet/E24 kjenner til, går DSD inn med 16 millioner kroner i denne emisjonen, noe som verdsetter Tidewave til 49 millioner kroner.

DSD er eneste investor i denne runden og sitter nå på en eierpost på 24,2 prosent i Tidewave, som er et Stavanger-basert oppstartsselskap fra 2017. Selskapet produserer en vendemadrass til helsesektoren som automatisk snur pasienter mens de sover. Den løser også flere andre oppgaver knyttet til trykksår for pasienter som er sengeliggende.

– Stor milepæl

– Dette er en stor milepæl for oss i DSD, og vi er svært takknemlige for å komme inn som deleier i Tidewave, som er vår første investering innenfor helse. Tidewave sin beviste forretningsidé, organisasjon og bærekraftige produkter treffer godt på våre investeringskriterier, sier investeringsdirektør i DSD, Kjartan Melberg, til Aftenbladet/E24.

Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD. Vis mer

– Vi har siden vi endret investeringsstrategi for halvannet år siden sagt at vi skal satse innen fire sektorer; mobilitet, hav, reiseliv og helse. Sistnevnte er en helt ny sektor for oss i DSD, og vi har foreløpig avgrenset det til produkter og tjenester drevet av innovativ teknologi som bidrar til økt livskvalitet for mennesker.

Satser internasjonalt

Nå mener Bjørn Lorentzen i Tidewave at selskapet er rigget for å ta steget ut internasjonalt.

– Vi har hele tiden visst at teknologien vår har et globalt potensial. Derfor har vi hatt et internasjonalt fokus fra dag én. Etter en vellykket oppstart i Norge der vi har testet verdikjedene og bygget opp erfaringer, er vi nå klare for å ta steget internasjonalt.

Lorentzen sier at selskapets produkter har fått internasjonal oppmerksomhet og at Tidewave er i ferd med å etablere seg i både Sverige og Tyskland.

– I løpet av våren ønsker vi å se på ytterligere internasjonalisering - i tillegg til at vi parallelt videreutvikler eksisterende løsninger og arbeider med nye produkter innen trykkskadeforebygging. Vi er også i ferd med å lansere en barneversjon av vendemadrassen som vi tror vil bli godt mottatt i markedet, sier Lorentzen.