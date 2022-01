Trodde de hadde kjøpt drømmeboligen – åtte timer senere kom sjokkbeskjeden

Mens samboerparet tok seg ett glass vin for å feire boligkjøpet, ble boligen solgt videre til en annen. Meglerselskapet mener de har gjort alt helt riktig.

HAR MISTET TILLIT: Einar Fossøy Gulbrandsen og Solrun Viktoria Larsen Liljedal har mistet tillit til meglere etter forrige budrunde. Sne eiendom på sin side mener at de har gjort alt etter boken. Vis mer

Eline Grønvoll (iTromsø)

Svein Harald Lian (iTromsø)

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

«Viser til budet på 6.000.000 kroner pluss omkostninger. Vi bekrefter herved at budet er akseptert av selger med overtagelse 15.01.2022 klokken 12.00. Budet er avgitt uten forbehold. Vi gratulerer med handelen og vil med det første oversende akseptbrev og utkast til kjøpekontrakt.»

Hva ville du trodd om du fikk en slik SMS?

Ville du trodd at huset du hadde bydd på var ditt?

Det gjorde i alle fall samboerparet Solrun Viktoria Larsen Liljedal og Einar Fossøy Gulbrandsen.

– Dette var drømmeboligen vår, og vi var veldig glade for at det var vårt, sier Liljedal til avisen iTromsø.

BUDET AKSEPTERT: Da Solrun Viktoria Larsen Liljedal og Einar Fossøy Gulbrandsen fikk denne SMS-en fra megleren, trodde de at de var blitt huseiere. Noen timer senere fikk de kontrabeskjed. Vis mer

Detaljen som snur alt på hodet

Drømmeboligen var et vertikaldelt rekkehus på 134 kvadrat i Tromsø by, med utsikt mot Ishavskatedralen, tre soverom, kjøkken og spisestue nede, en koselig stue trappen opp. Prisantydning: 5.990.000 kroner.

– Vi hadde ikke sett på hus så lenge da vi la merke til boligen. Den hadde ligget ute en stund. Vi tok kontakt med Sne eiendom og fikk en privat visning. Vi var kjempefornøyde og likte det vi så. Etter en budrunde med en annen interessent, fikk vi til slutt budaksept, sier Liljedal.

Men det var en liten detalj som ikke stemte.

Paret hadde nemlig satt opp ønsket overtagelsesdato 25. februar, ikke 15. januar, da de la inn sitt første bud. De hadde aldri hørt den andre overtagelsesdatoen nevnt før nå.

– Vi stilte megler spørsmål om denne datoen da han ringte for å gratulere oss. Vi sa at dette ikke var vår dato. Det var tydelig at han hadde blandet oss med den andre budgiveren, mener Liljedal.

– Hvordan merket dere det?

– I tillegg til datoen, som var den andre budgiverens dato, sa han «dere la jo inn første bud», sier hun.

– Men det gjorde vi ikke. Vi la inn bud nummer to.

Se svar fra Sne eiendom lenger ned i saken.

Deal or no deal?

Så blir det noen mailer fram og tilbake. Liljedal skriver at de takker for tilbudet, men at de ønsker overtagelse 25. februar, slik det sto på budet.

Megler skriver at selger har akseptert budet på 6 millioner under forutsetning av overtagelse 15. januar. Om de ikke kan gjennomføre avtalen på den betingelsen, ber han om å få beskjed så snart som mulig.

«15. januar var en dato den andre budgiveren satte, og det er ikke noe vi har akseptert. Vi ønsker derfor at overtagelsesdato på 25. februar 2022 står, men vi er villig til å diskutere mulighet for tidligere overtagelse hvis jeg får solgt min leilighet tidligere», svarer Liljedal i sin mail.

Paret mottar da nok en mail fra selger om at han anser seg selv som fri for avtalen siden da de ikke aksepterer tilbudet.

Han skriver at han står fritt til å inngå avtale med andre, eventuelt denne budgiveren, på andre vilkår.

– Vi fikk et tilbud fra selger om å overta på vår dato for 25.000 kroner ekstra, eller overta den 15. januar for summen vi vant budrunden på. Vi svarte at vi trengte litt tid til å tenke.

– 25.000 kroner er bare peanøtter i sammenhengen, men det ble prinsipielt feil å skulle betale ekstra fordi megler hadde gjort det vi mener er en dårlig jobb, sier Liljedal.

Da hun snakker med megler og spør om dette er «deal eller no deal», hvor de enten måtte akseptere det, eller så vil selger gå videre med andre.

– Han svarte at det ikke var tilfelle, sier hun til iTromsø nå.

Etter å ha tenkt litt, prater paret med megler igjen - og sier at de er villige til å forhandle om overtagelsesdato. Megler sier at han skal ta det videre med selger, uttaler paret.

Kontrabeskjeden

I hele åtte timer tror paret at huset er deres.

Men klokken 23 kommer det en mail fra megler:

«Hei Solrun og Einar! Siden vi ikke lyktes å bli enige om både kjøpesum og overtagelse i forbindelse med budgivning på Storsteinnesveien 6B, har selger ønsket å gå videre med øvrige interessenter. Boligen er nå solgt. Vi beklager så mye for at det ikke gikk veien for dere til slutt.»

– Vi satt fornøyde hjemme, drakk vin og koste oss, vi hadde jo kjøpt oss et hus og planla nå hvordan vi skulle gå fram med det som var lagt på bordet. Da vi fikk mailen holdt jeg på å ramle av stolen. Jeg skjønte virkelig ingenting, sier Liljedal.

– Det siste vi hørte fra megler, tre timer før mailen kom, var at han skulle snakke med selger og komme tilbake til oss, mener hun.

Hadde allerede solgt huset videre til noen andre

Parets versjon av det videre forløpet er slik:

De skriver samme kveld til megler i en mail at dette ikke er akseptabelt, at avtalen er bindende, at de har sagt at de er villige til å diskutere overtagelsesdato. De lurer også på hvorfor de ikke har blitt informert underveis.

Megler svarer ikke, forteller de. Fire dager etterpå sender de en ny mail, spør om hvorfor de ikke hører noe, og spør også om budjournalen.

– Denne spurte vi om ni ganger. Første gang i mail etter at vi hadde fått budaksept og det ble krøll med overtagelsesdato. Det er vanlig at den sendes ut samtidig som aksept. Fire dager etterpå fikk vi den. Og da hadde den allerede vært innom både megler, daglig leder, fagansvarlig og advokat.

Da de fikk se den fikk de et nytt sjokk. Den viser nemlig at boligen ble solgt til noen andre allerede klokken 17.20.

Det var klokken 19.00 paret snakket med megler, om at de var villige til å forhandle, og at han skulle snakke med selger.

BUDJOURNAL: I budjournalen står det også at paret har trukket budakseptet, noe som Liljedal sier er helt fremmed for dem. Paret har sendt mail til Sne eiendom og bedt om å få en skriftlig redegjørelse på dette. Megler Ivar Nerdal sier at budakseptet ble trukket da budgiver ikke aksepterte vilkårene som kom med. (iTromsø har fjernet navn på megler og adresse for huskjøpet). Vis mer

– Vi var jo sikre på at boligen var vår, at det kun gjensto å bli enige om overtagelsesdato. Mens vi sitter og diskuterer dette mellom oss, foregår det en dialog mellom den andre budpart, selger og megler. Alt dette uten å involvere oss. Det er respektløst, sier Gulbrandsen.

– I åtte timer trodde vi at huset var vårt, men i realiteten hadde han allerede solgt det til noen andre etter to timer. Hvorfor sa han ingenting om det da vi snakket sammen? Han kunne dempet sjokket allerede da. Jeg hadde forventet mer av en megler som ifølge ham selv har 25 års erfaring, sier Liljedal.

Meglerhuset: Vet ikke hvordan vi kunne vært mer tydelig

Paret har ikke hørt noe fra megler siden han sendte e-post om at den var solgt videre til noen andre.

Når iTromsø kontakter Sne eiendom for å få deres side av saken, får de ikke snakke med den ansvarlige megleren, men med nestor Ivar Nerdal som håndterer saken for meglerhuset.

Han mener megleren har gjort alt riktig.

– Når selger aksepterer et bud, kan han legge ved forbehold, slik det ble gjort her. I mailen står det svart på hvitt at dersom du ikke aksepterer vilkåret, har du ingen avtale, sier Nerdal og henviser til en mailkorrespondanse iTromsø har fått tilgang til.

– Hvor i korrespondansen mener du at paret takker nei?

– De skriver «15. januar var en dato den andre budgiveren satt og det er ikke noe vi har akseptert». Videre får de beskjed om at selger anser seg selv som fri til å inngå andre avtaler. De kommer ikke med et nytt bud.

– Forstår du hvordan paret kan ha trodd at huset var deres?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan vi kunne vært tydeligere. Både selger og megler har tydeliggjort sitt ståsted. Vi har gått gjennom prosessen og vi er helt klare på at vi er helt innenfor alle regler alle veier.

– Ifølge budjournalen ble boligen solgt til noen andre 17.20. Da megler snakket med paret klokken 19, nevnte han ikke dette. Hvorfor?

– Jeg var ikke i den samtalen, så det kan jeg ikke svare på, sier Nerdal.

STÅR PÅ SITT: Partner og eiendomsmegler i Sne eiendomsmegling, Ivar Nerdal, mener selskapet håndterte budrunden korrekt. Vis mer

– En grusom opplevelse

Paret sitter igjen med en vond følelse. Ikke bare mistet de huset, men de har også mistet troen på meglere, og er skeptiske til budrunder. Etter å ha skrevet en lang mail til Sne eiendom om deres opplevelse, har de ikke hørt noe mer.

– Det har vært en grusom opplevelse, og det påvirker oss i andre budrunder fordi vi ikke stoler på noen involverte lenger. Så det handler ikke lenger kun om huset vi mistet. Det handler om mye mer, sier Liljedal.

De vet at de har mistet huset. Ved å belyse historien håper de at andre tenker seg litt ekstra om i budrunder.

– I ettertid ser vi at vi kanskje burde ha godtatt å betale 25.000 kroner ekstra. Men det ble likevel prinsipielt feil at vi skal betale for at megler har gjort det vi mener er en feil. Jeg skulle ønske at megler i det minste tok oss seriøst og beklaget hendelsen, sier Liljedal.

Meglerens råd til budrunder

Nerdal sier at han ikke forstår hva det er han skal beklage.

– Det finnes ikke tvil om at vi har handlet korrekt i denne situasjonen. Det er veldig enkelt: takker man ja, binder man seg til det, og takker man nei da får man ikke huset, sier han og legger til:

– Men, vi beklager selvsagt at noen har hatt en negativ opplevelse. Det er likevel ikke i vår makt å definere avtaler som inngås mellom partene. Vi er ikke i en posisjon hvor vi kan bestemme hvem som skal ende opp med et hus. Det er det selger og kjøper som selv tar seg av.

– Har du råd til folk som skal inn i budrunder i fremtiden?

– Ja, vær nøye på hva du takker ja og nei til. Det forplikter, sier Ivar Nerdal.