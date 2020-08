Underskudd i jubileumsår for plogfabrikken Kverneland

Plogfabrikken på Jæren fylte 140 år, men fikk et tøft 2019. Kriseåret 2020 ser bedre ut.

Administrerende direktør Lars Rotseth og klubbleder Stein Mossige på plogfabrikken kunne i april konstatere at kriseåret 2020 ser langt bedre ut for dem enn 2019. Vis mer Geir Sveen

Publisert: Publisert: 5. august 2020 08:29

I fjor høst sviktet salget for den tradisjonsrike plogfabrikken på Øksnevad i Klepp. Den første produksjonen startet i ei smie på Kvernaland i 1879 – så dermed passerte selskapet 140 år i 2019.

Regnskapsmessig ble det ikke så mye å juble for. Aftenbladet har tidligere omtalt at ordreinngangen på høsten sviktet for plogfabrikken, med omfattende permitteringer.

125 ansatte ble permittert.

I regnskapet for plogfabrikken – Kverneland Group Operations Norway – framgår det at inntektene endte på 804 millioner kroner, mot 887 millioner i 2018.

Driftsresultatet ble et underskudd på 20,5 millioner kroner i 2019, mens overskuddet i 2018 var på 17,9 millioner kroner.

Resultatet før skatt viser et underskudd på 22,7 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 38 millioner kroner i 2018.

Lars Rotseth tok over som fabrikksjef 1. september i fjor. Hans første høst ga ordresvikt. Siden har det gått bedre. Vis mer Geir Sveen

Kverneland Group Operations Norway 2019 2018 Omsetning 803,9 mill. 887,3 mill. Driftsresultat -20,5 mill. 17,9 mill. Resultat før skatt -22,7 mill. 38 mill.

Selskapet skriver i årsrapporten at det er forventet at 2020 blir bedre. Ordreboken inn i året karakteriseres som tilfredsstillende, og at også svak kronekurs vil være positiv for fabrikken som eksporterer 90 prosent av produksjonen.

Koronapandemien har heller ikke slått negativt inn på produksjon og salg. Selskapet skriver at ordreboken ble noe redusert, men fortsatt tilfredsstillende. Samtidig påpeker Kverneland at situasjonen er uavklart – og administrerende direktør Lars Rotseth sa til Aftenbladet i juni at han var usikker på hvordan ordreinngangen til høsten vil bli.

Aftenbladet har tidligere omtalt at produksjonen i første kvartal var høyere enn i fjor, med rundt 60 færre på jobb. Plogfabrikken har nå totalt 505 ansatte.

I 2012 ble det da børsnoterte Kverneland Group – med Jens Ulltveit Moe som hovedaksjonær – kjøpt opp av japanske Kubota. Hovedkontoret til Kverneland-konsernet ligger fortsatt i Klepp, og har foruten på hjemstedet også fabrikker i Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia og Kina – med totalt rundt 2500 ansatte.

