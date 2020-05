Regjeringen vil kutte formuesskatten med 1,3 mrd.

Økt rabatt vil særlig redusere formuesskatten for skattebetalere med stor næringsformue.

Regjeringen reduserer formuesskatten på arbeidende kapital med 1,3 milliarder kroner.

Det opplyste regjeringen da den presenterte den nye tiltakspakken.

Samtidig vil regjeringen redusere skatteavgiften på aksjer og andre verdipapirer ettersom mange private bedrifter er rammet av konsekvensene av virusutbruddet.

I gjennomsnitt vil de omtrent 400.000 skattebetalerne som betaler formuesskatt på næringsformue i gjennomsnitt få 3.300 kroner i lettelse.

Den økte rabatten vil særlig redusere formuesskatten for skattytere med stor næringsformue. I tillegg legges det bedre til rette for at ansatte skal kunne kjøpe aksjer i egen bedrift, samtidig som fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides.

– Regjeringen vil støtte opp om norske eiere og gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet. Regjeringen mener at et sterkt norsk eierskap som kan fremme næringsvirksomhet og sysselsetting i Norge, er viktig i den situasjonen norsk økonomi er i nå, står det i forslaget.

Positiv effekt på arbeidsplasser

– Et sterkt, mangfoldig og bærekraftig næringsliv er avgjørende for å skape flere arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

De foreslår også at verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 35 prosent. Denne rabatten ble innført i 2017, og rabatten for en slik formue er 25 prosent i 2020.

– Vi trenger et sterkt, privat norsk eierskap også etter krisen. Mange norske eiere har store utfordringer i forbindelse med virusutbruddet, og vi må legge bedre til rette for økte investeringer og flere arbeidsplasser, sier Sanner.

Arbeidslivsorganisasjonen NHO er fornøyd med at regjeringen vil kutte i formuesskatten. -

– Når regjeringen i dag reduserer skatten på arbeidende kapital, viser de at de forstår behovet for å beholde kapital i de private bedriftene. De pengene kan brukes til å bevare arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid i en pressemelding.

– Men det burde har vært en større reduksjon – det forventer vi at regjeringen og FrP løfter i forhandlingene i Stortinget. Skatten bør fjernes helt – i hvert fall for 2020 og 2021. En særnorsk skatt bør ikke skape særnorske problemer nå – det er nok av problemer fra før,

Vil gjøre det enklere for startups

Det foreslås også å utvide fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap.

Beløpsgrensen dobles fra 0,5 til én million per investor, og grensen for aksjeinnskudd økes fra 1,5 til 5 millioner kroner.

– Vi må legge bedre til rette for levedyktige oppstartsselskaper som kan skape morgendagens arbeidsplasser, sier finansministeren.

Finansdepartementet foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.

