Regjeringen vil redusere formuesskatten

Økt rabatt vil særlig redusere formuesskatten for skattebetalere med stor næringsformue.

Publisert: Oppdatert: 29. mai 2020 12:09 , Publisert: 29. mai 2020 11:51

Saken oppdateres.

Regjeringen vil redusere skatteavgiften på aksjer og andre verdipapirer ettersom mange private bedrifter er rammet av konsekvensene av virusutbruddet.

I gjennomsnitt vil de omtrent 400.000 skattebetalerne som betaler formuesskatt på næringsformue i gjennomsnitt få 3.300 kroner i lettelse.

Den økte rabatten vil særlig redusere formuesskatten for skatteytere med stor næringsformue. I tillegg legges det bedre til rette for at ansatte skal kunne kjøpe aksjer i egen bedrift, samtidig som fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides.

– Regjeringen vil støtte opp om norske eiere og gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet. Regjeringen mener at et sterkt norsk eierskap som kan fremme næringsvirksomhet og sysselsetting i Norge, er viktig i den situasjonen norsk økonomi er i nå, står det i forslaget.

Positiv effekt på arbeidsplasser

– Et sterkt, mangfoldig og bærekraftig næringsliv er avgjørende for å skape flere arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

De foreslår også at verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 35 prosent. Denne rabatten ble innført i 2017, og rabatten for en slik formue er 25 prosent i 2020.

– – Vi trenger et sterkt, privat norsk eierskap også etter krisen. Mange norske eiere har store utfordringer i forbindelse med virusutbruddet, og vi må legge bedre til rette for økte investeringer og flere arbeidsplasser, sier Sanner.

Det foreslås også å utvide fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap og økt skattefordel ved at ansattes kjøp av aksjer vil støtte opp under dette målet.

Finansdepartementet foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.