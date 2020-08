Høyre vil senke avgiftene på øl og vin

Coronakrisen har gjort at Høyres programkomité enstemmig går inn for å redusere særavgiftene på alkohol og sukker. Målet er å få bukt med grensehandelen.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland, som også leder Høyres programkomité, vil ha slutt på at norske arbeidsplasser i varehandelen forsvinner til Sverige. Nå foreslår programkomiteen i partiet at særavgifter på øl, vin og sukkerprodukter. Vis mer Sindre Hopland/E24

30. august 2020

– Vi har vært veldig restriktive på dette i Høyre, men jeg mener situasjonen nå er så annerledes, og veier man arbeidsplasser opp mot andre spørsmål, så veier jobber tyngst, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland, som også leder Høyres programkomité.

Programkomitéen som i disse dager meisler ut partiets politikk for neste stortingsperiode, ønsker å kutte særavgifter på produkter som hvert år lokker hundretusenvis av nordmenn over grensen til Sverige.

Det har tidligere vært Frp som har ropt høyest når det kommer til justering av særavgiftene som både gir staten store inntekter, men som også forsvares ved at dyre sukkerprodukter og alkohol holder nordmenn sunnere.

For Høyre dreier forslaget seg i første omgang om øl, vin og sukkervarer, men ikke tobakk.

Vil skape flere arbeidsplasser i varehandelen

Det har lenge vært bekymring for grensehandelen på Stortinget, men lite har blitt gjort med særavgiftene, spesielt på alkohol, som har vært uendret siden 2013.

I tillegg har regjeringen fått kritikk fra næringsmiddelindustrien for å ha økt sukkeravgiften kraftig i 2018, noe Frp fikk gjennomslag for å reversere i forrige budsjettrunde.

Helleland sier coronakrisen har gjort at hun og Høyres programkomité ser situasjonen med nye øyne.

– Den viktigste oppgaven vår akkurat nå er å få folk i jobb og legge til rette for at jobber skapes. Vi taper mange tusen arbeidsplasser på grunn av grensehandel, og vi står i en pandemi der mange har mistet jobben, sier Helleland og legger til:

– Nye jobber kommer ikke over natten, og da er det ekstra vanskelig å sitte og se på at vi, ifølge Virkes tall, nærmest eksporterer 8.200 arbeidsplasser til Sverige, som vi kunne hatt her til lands.

Ferske tall denne uken viste at grensehandelen av naturlige årsaker har krympet med 99 prosent i andre kvartal sammenlignet med 2019, og at antall kroner brukt i Sverige har falt fra 4,1 milliarder til skarve 28 millioner kroner.

Helleland peker spesielt på tapte arbeidsplasser i reiselivsbransjen, hvor det jobber mange ufaglærte, unge og folk med minoritetsbakgrunn som kunne fått nye arbeidsoppgaver i varehandelen.

Ikke et coronatiltak, men permanent harmonisering

På spørsmål om hvor mange avgiftsmilliarder Høyre er villige til å gi fra seg på et slikt forslag i tapte inntekter til staten, svarer Helleland at dette vil gjøres opp for med de økte skatteinntektene nye arbeidsplasser skaper.

– Norge går glipp av mange milliarder i skatteinntekter.

– Men er dette et coronatiltak, noe midlertidig?

– Nei, dette er tenkt permanent, som en forsiktig harmonisering, men coronakrisen gjør at vi ser problemstillingen i et nytt lys.

Helleland påpeker at man har studert danske myndigheters tiltak for å stoppe grensehandel mot Tyskland. Her har man nærmest halvert grensehandelen ved å harmonisere avgiftene på lokkevarer som alkohol og sukker til nabolandet.

– Har dere reflektert over hvor mye man vil kutte i avgiftene? Du kaller det en forsiktig harmonisering?

– Ja, men en forsiktig harmonisering skjer heller ikke over natten. Vi må ivareta de hensynene som finnes på dette området, og så må vi diskutere nøyaktig hvilke produkter det bør gjelde.

GRENSEHANDEL: Kunder inne på Maxi mat ved Charlottenberg shoppingcenter i Sverige. Vis mer Annika Byrde

Forventer heftig debatt

Programkomiteen legger frem forslaget om lavere avgifter på alkohol og sukker vel vitende om at det mange ulike meninger om dette også internt i partiet.

– Jeg forventer at det blir god temperatur i debatten om denne saken, men innstillingen fra komiteen er enstemmig, sier hun og legger til:

– Det er på tide å ta en ny debatt med helt nye premisser. Før har det handlet om billigere brus og øl, men dette handler om arbeidsplasser.

Frp har lenge ønsket kraftige kutt i særavgiften, men for regjeringspartiet KrF har det ikke vært aktuelt å gå med på slike kutt, og sa senest til Vårt Land i sommer «at dagens alkoholpolitikk ligger fast».

Helleland mener nordmenn vil drikke øl og brus uavhengig av grensehandelen, og at det er bedre at inntektene fra dette salget faller norsk næringsliv til gode.

– Varehandelsbedrifter, spesielt innen mat- og drikkevarerbransjen, har vært skuffet over Høyres posisjon når det kom til sukkeravgiften. Er dette også et signal til disse bedriftene om at Høyre virkelig er et næringsvennlig parti?

– Ja, og det er vi jo. Høyre er det mest næringsvennlige partiet, selv om det har vært enkelte reaksjoner på sukkeravgiften.

