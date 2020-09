– Nær umulig å forklare store prisforskjeller i dagligvaren

Konkurransetilsynet er likevel bekymret for at noen kjeder har betalt så mye for enkeltvarer, at det har ført til høyere priser til forbruker.

Konkurransetilsynet gjennomførte razzia hos Orkla, Norgesgruppen og Mondelez, fordi de mistenkte at prisforskjellene var så store at de brøt med konkurranseloven, paragraf 10 og 11.

På lengre sikt er det også bekymring for at ulike priser også kan føre til at det blir vanskeligere for nye aktører å etablere seg, og at kjeder presses ut av markedet.