Norges Banks nullrente kan vare i flere år

Det ventes at styringsrenten fra Norges Bank blir liggende på null fremover. Likevel finner ekspertene oppløftende tegn på at økonomien ser ut til å ta seg opp.

I mai satte sentralbanksjef Øystein Olsen første gang en styringsrente på null. Torsdag 18. juni presenterer Norges Bank nyeste prognoser for økonomien fremover. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Vis mer

Publisert: Publisert: 14. juni 2020 10:24

Torsdag blir det kjent hva styringsrenten fra Norges Bank blir videre. Da publiseres også Pengepolitisk rapport med analyser og strategi fremover for norsk økonomi.

Følgene av coronaviruset vil prege økonomien i lang tid fremover. Etter at pandemien slo inn i mars, har økonomien falt brått i Norge og resten av verden.

Sentralbankens styringsrente ble kuttet i rasende fart. Først fra 1,5 til 1 prosent den 12. mars. En uke etter, 20. mars, ble styringsrenten kuttet på nytt, fra 1 prosent til 0,25 prosent.

Deretter 7. mai ble den norske styringsrenten satt til null for første gang. Samtidig sa sentralbanken at renten kan bli liggende på null fram til 2023.

– Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sa sentralbanksjef Øystein Olsen den gangen.

Stimulanser

I forkant av det kommende styremøtet torsdag sier ekspertene og analytikerne at norsk økonomi ser ut til å ta seg opp igjen.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, mener det er oppløftende signaler fra norsk økonomi som antyder at fallet i coronakrisens akuttfase har vært mindre enn fryktet.

– Det er likevel ingen tvil om at norsk økonomi er i en svært krevende situasjon, og at det er behov for store stimulanser i lang tid fremover. Derfor vil Norges Bank med høy sannsynlighet holde på sin plan fra maimøtet om å holde styringsrenta på rekordlave null prosent de neste tre årene, sier Haugland til NTB.

Etter at pandemien slo inn i mars, har økonomien falt brått i Norge og resten av verden. Torsdag presenterer Norges Bank prognoser for økonomien og renten fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Tror på 2022

Statistisk sentralbyrå mener også det er lyspunkter i sikte. I den ferske rapporten Konjunkturtendensene sier forsker Thomas von Brasch at norsk økonomi ser ut til å ta seg opp etter nedstengningen, men at etterspørsel og lav oljepris vil prege økonomien i flere år fremover.

– Renta ventes å være rekordlav lenge, men vi tror på en forsiktig renteoppgang fra 2022, sier SSB-forskeren, som venter at styrerenta er på 0,75 prosent på slutten av 2023.

Han advarer om at en styringsrente som er senket til null, ikke kan avlaste situasjonen hvis økonomien forverres. Derfor er økonomien nå uvanlig sårbar overfor ytterligere forstyrrelser.

Forutsetter lavt smittenivå

– I prognosene har vi lagt til grunn at smitten holdes nede med få aktive smitteverntiltak, men det er risiko for at smitten igjen kan tilta, både nasjonalt og internasjonalt. I så fall vil lavkonjunkturen kunne bli både dypere og atskillig mer langvarig enn det vi nå ser for oss, sier Brasch.

Nordeas analytiker Dane Cekov sier at det fortsatt er stor usikkerhet om utviklingen fremover, selv om man vet mer nå enn i mai, da renten ble satt til null.

– Vi ser et visst potensial for en høyere rentebane mot slutten av prognosehorisonten, siden utsiktene ikke er like dystre som de var i mai, sier han.