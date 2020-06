Einar Aas' eiendommer i Spania verdsettes til flere hundre mill.

Tidligere kraftspekulant Einar Aas kontrollerer to selskaper som bokfører 353 millioner kroner på et eiendomsprosjekt i Spania.

SOLKYSTEN: Marbella ligger midt på Spanias solkyst. Flere nordmenn har kjøpt seg eiendom i landet. Illustrasjonsbilde. Vis mer JON NAZCA / REUTERS

Einar Aas tjente seg svært rik på krafthandel og har toppet skattelistene flere år på grunn av nettopp det.

Høsten 2018 kom den dramatiske beskjeden fra Aas selv om et milliardtap og at han trolig hadde gått personlig konkurs – etter et veddemål på forskjellen mellom tyske og norske kraftpriser.

Aas hadde ikke bare satset stort på strøm – men også i den spanske turistbyen Marbella.

Bokføres til samme verdi

Notene i regnskapene til selskapene Jardinan og El Unico er svært nøkterne, men regnskapet viser likevel at et eiendomsprosjekt på Spania er bokført til flere hundre millioner kroner.

Tomten ligger i nabolaget El Ancón, kan man lese fra en kunngjøring fra El Unico.

I formålet til Jardinan står det at selskapet «skal avvikles eller avhendes så snart dette prosjektet er ferdigstilt», ifølge en kunngjøring.

Eiendommene i Spania er bokført til henholdsvis for 143 millioner og nærmere 200 millioner kroner.

Det viser regnskapene fra de to selskapene for 2019. Beløpene har imidlertid ikke endret seg fra regnskapene i 2018.

Hvis eierandelen til Aas legges til grunn, har han et eierskap til en verdi av rett i overkant av 214 millioner kroner.

Det er ellers relativt beskjedne tall i regnskapet. Resultat før skatt for El Unico endte på negative 94.675 kroner i fjor – en liten forverring fra minus 55.921 kroner i 2018.

Regnskapet til Jardinan viser et resultat før skatt på minus 75.783 kroner, mot minus 58.125 kroner året før.

Einar Aas fikk beholde prakteiendommen på Sørlandet etter forhandlingene med kreditorene. Vis mer Meek, Tore / NTB scanpix

Investorer fra Sørlandet

Einar Aas er største aksjonær i begge de to selskapene, med en eierandel på henholdsvis 67,74 og 59,07 prosent av El Unico og Jardinan gjennom investeringsselskapet Toppen Invest. Aas har dermed full kontroll.

Den tidligere kraftspekulanten fra Grimstad får imidlertid følge av flere investorer, deriblant Jan Sigurd Otterlei og Oddvar Fostad.

Også skipsreder Wilhelm Wilhelmsen står oppført på aksjonærlistene gjennom investeringsselskapet Skips as Tudor.

