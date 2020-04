Ryanair-sjefen vil ha betalt for å fly med tomme midtseter: – En idiotisk idé

Hvis regler om tomme midtseter blir innført, vil ikke Ryanair gjenoppta flyvninger. – Enten betaler myndighetene for midtsetet ellers flyr vi ikke, sier Ryanair-direktør Michael O’Leary.

Administrerende direktør Michael O’Leary i Ryanair er motstander av foreslåtte planer om tomme midtseter på fly. Vis mer Francois Lenoir / X01164

Publisert: Oppdatert: 23. april 2020 20:30 , Publisert: 23. april 2020 20:07

Når flytrafikken skal begynne å ta seg opp igjen, kan det bli aktuelt å innføre forbud mot å fylle seteradene for å gi nok avstand mellom passasjerene, ifølge den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA.

Flyselskapene United, Delta og American har allerede innført praksisen, skriver Bloomberg.

En som ikke vil rette seg etter smitteverntiltaket er irske Ryanair. Administrerende direktør Michael O’Leary sier til Financial Times at et tomt midtsete ikke blir aktuelt.

– Vi kan ikke tjene penger på 66 prosent fulle kabiner. Selv om du gjør det, gir ikke midtsetet noen sosial distansering. Det er en slags idiotisk idé som ikke oppnår noe uansett, sier han til avisen.

Ryanair nekter å kutte ut midtsetet. Vis mer Stefano Rellandini / X90016

Selskapet har allerede gitt klar beskjed til irske myndigheter.

– Enten betaler myndighetene for midtsetet ellers flyr vi ikke, sier O’Leary.

Ser optimistisk på fremtiden

O’Leary anslår at selskapet er tilbake i 80 prosent av vanlig trafikk innen september hvis internasjonale reiserestriksjoner blir opphevet innen tidlig juli.

Noen flyanalytikere har anslått at det kan ta opptil tre år før flytrafikken er tilbake til 2019-nivåer, skriver Financial Times. Ryanair-direktøren er langt mer optimistisk.

– Jeg tror Ryanair til neste sommer vil ha trafikk på 2019-nivåer pluss vekst, men flyplassene vil fortsatt ha lavere trafikk enn de hadde før, sier han.

Les også:

Les også Flere flyselskaper forlenger gullkundenes fordeler og bonuspoengenes levetid

Les også Norwegian-topp avviser snarlig sjekk fra Boeing: – Det er ikke realistisk