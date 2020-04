Hydro utsetter åpning av milliardanlegg: – Vi har stått på i 11 år

Både Hydro-ansatte og ordføreren i Kvinnherad forstår hvorfor åpningen av milliardanlegget på Husnes er utsatt, men er likevel skuffet.

SKUFFET: Ørjan Normann er leder av Husnes kjemiske fagforening og i tillegg leder av samarbeidskomiteen for aluminium i Industri Energi. Vis mer Eirik Brekke, BT

Publisert: Publisert: 3. april 2020 13:06

Torsdag kom meldingen fra Hydro om at gjenåpningen av Hall B på Husnes i Kvinnherad kommune ville bli utsatt.

Hydro stengte ned linjen i 2009, men har investert rundt én og en halv milliard kroner på å ruste den opp igjen, og ta i bruk elementer av nyutviklet teknologi fra pilotanlegget på Karmøy.

Nå er oppstarten utsatt til tidligst september.

– Jeg syns selvfølgelig det er veldig uheldig. Vi har stått på i 11 år for å starte opp igjen den nedstengte linjen, sier leder Ørjan Normann i Husnes Kjemiske Fagforening til E24.

– Men jeg har forståelse for avgjørelsen, sett i lys av den totale kollapsen i markedet. Da kan ikke vi tilføye mer metall til porteføljen vår, når vi allerede har utfordringer med å få avsetning på produktene.

Aluminiumsprisen har vært nedadgående de siste årene, og lå på 1.800 dollar per tonn ved nyttår. Bortfallet av etterspørsel etter coronakrisen har sendt prisen ned til nivåer sist sett i 2015–2016 og under finanskrisen i 2009. Prisen falt denne uken til under 1.500 dollar, ifølge Infront (se graf).

– Gledet oss i lang tid

Ordfører Hans Inge Myrvold (Sp) i Kvinnherad hadde sett frem til åpningsfesten for det nye anlegget, som igjen ville sikre full drift hos hjørnesteinsbedriften etter 11 år for halv maskin.

– Vi har jo gledet oss i lang tid til å delta på åpningsfesten. Det skulle være en stor begivenhet i disse dager. Samtidig har jeg full forståelse for den vurderingen Hydro nå må gjøre knyttet til markedet, sier Myrvold til E24.

– Vi får håpe det ikke har en vedvarende effekt. Men tilbakemeldingene nå er at det fortsatt er noe arbeid igjen for å ferdigstille hallen, som vil gå som normalt. Man vil også prøve å begrense permitteringen av ansatte, sier han.

Tillitsvalgt Ørjan Normann og operatør Jan Horne var i godt humør i 2017, da Norsk Hydro bestemte å investere én og en halv milliard kroner i gjenåpning av Hall B på Husnes. Vis mer Fred Ivar Utsi Klemetsen / Sysla

Kutter kostnader

Hydros svar på coronakrisen er kutt i kostnader, legge investeringer på to milliarder på is, lønnsfrys og null bonus for ledelsen i 2020, i tillegg til at utbytteforslaget på 2,6 milliarder kroner blir utsatt.

Hydro permitterer også 1.400 ansatte, men så langt ingen i Norge.

– Situasjonen vi er i er ekstraordinær, og vi må ta ekstraordinære grep, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim på en telefonkonferanse fredag.

Hun sier at gjenåpningen av aluminiumsanlegget på Husnes er avhengig av hva som skjer i markedet.

– Hydro utsetter også gjenåpningen av 95.000 tonn kapasitet ved Husnes-anlegget i Norge. Oppstarten var opprinnelig planlagt i første halvår av 2020, men er nå utsatt til tidligst tredje kvartal 2020, selvfølgelig avhengig av markedsutvikling og utsikter i andre halvår av året, sier Aasheim.

Ønsker statlige tiltak

I tillegg til å være tillitsvalgt på Hydro Husnes, er Ørjan Normann også leder av samarbeidskomiteen for aluminium i Industri Energi.

Denne samler ansatte i aluminiumsbransjen i Norge, hvor også Alcoa er en viktig aktør. Nå ønsker han at staten tar tak i situasjonen.

– Myndighetene har handlet raskt og godt, men innen kraftkrevende eksportrettet industri har vi ikke sett så mye ennå. Lokomotivene i norsk landbasert industri har nok ikke vært fremst i køen, sier Normann.

Han ønsker at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal erklære kraftkrevende industri som samfunnskritisk, slik at ansatte kan ha barn i skole og barnehage.

– Dette er anlegg som krever døgnkontinuerlig drift, men vi er ikke definert som samfunnskritisk personell av DSB. Det har medført utfordringer for oss. Vi må ha folk hele tiden. Dette kunne vært et strakstiltak, sier Normann.

– Vi kan også se for oss strakstiltak som midlertidige statlige kjøp til strategiske lagre av aluminium. De lagrene vil vi kunne tjene penger på når markedene er oppe igjen. Med slike støtteordninger vil nok våre bedrifter være villige til å se på løsninger gjennom krisen, sier han.

Norsk Hydro utsetter oppstarten av Hall B på Husnes, som egentlig skulle skje i første halvår av 2020. Vis mer Norsk Hydro

– Et slag i trynet

Hydro varslet torsdag at 1.400 ansatte blir permittert, men så langt er ingen permittert i Norge. Men selskapet kutter også en fjerdedel av investeringene som var planlagt i 2020.

- Det er ikke tvil i dag om at dette er nok et slag i trynet på en hardtarbeidende organisasjon som har jobbet seg gjennom en stor krise og nå hadde sett frem til dette. Samtidig må jeg bare berømme organisasjonens fantastiske stå-på-vilje og fokus på det vi kan gjøre noe med, sier Normann.

– Vi har selvfølgelig fortsatt troen på at vi skal opp igjen. Når dette er over så skal vi opp igjen. Vi håper det ikke blir så langvarig at vi begynner å snakke om andre ting.

Disse delene av Hydro rammes hardest: Hydro holdt en telefonkonferanse om de drastiske tiltakene fredag morgen. Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim sier at virusutbruddet i økende grad har påvirket den globale økonomien og etterspørselen etter aluminium. Hun viser til anslag om at overskuddet i aluminiumsmarkedet kan bli betydelig høyere enn det Hydro selv har antatt tidligere. – Usikkerheten er veldig stor, og vi vil se utviklingen i disse estimatene fremover, sier Asheim. Hydro-sjefen fremholder at alle forretningsområder merker usikkerheten under coronakrisen, men flere har normal drift. Området «ekstruderte løsninger» har blitt truffet hardest. Denne virksomheten leverer blant annet deler til bilindustrien, elektronikkbransjen og bygningsindustrien. Her er 25 prosent av anleggene enten stengt eller kjører på svært lave nivåer. 40 prosent av anleggene kjører på reduserte nivåer, mens 35 prosent har omtrent normal produksjon. – Effekten på våre operasjoner følger i stor grad spredningen av viruset i verden, sier Aasheim. Vis mer vg-expand-down

Har bidratt til befolkningsvekst

Hydro har vært en av faktorene bak at folketallet i Kvinnherad har økt, og bidraget til lokalsamfunnet er svært viktig, understreker ordføreren.

Han håper at krisen blåser raskt over.

– Hvis dette vedvarer over tid, har det konsekvenser, sier han.

– Kan staten hjelpe?

– Det bør vurderes. Hvis det kommer en situasjon hvor man må begrense aktiviteten over år eller til og med skru ned helt, så kommer man i en situasjon hvor det å komme i drift igjen blir veldig vanskelig. Derfor har dette vesentlig betydning for nasjonen, slik jeg ser det, sier Myrvold.

Han vil også spille inn til Stortinget og regjeringen om det er mulig å gjøre noe hvis det skulle gå mot permitteringer også på anleggene i Norge.

– Nå får vi bare krysse fingrene, sier Myrvold.