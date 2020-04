Frisørsalong trosset smittevernloven – fikk forelegg på 15.000 kroner

En frisør i Bergen hadde hengt opp lapp om corona-stenging. Da politiet kjørte forbi, ble det likevel observert aktivitet i salongen.

En frisør i Bergen fikk bot etter å ha klippet to personer tross stengt salong. Vis mer Erik Johansen/NTB scanpix

Publisert: Publisert: 8. april 2020 16:55

– Det var ikke verre enn at en patrulje observerte at det foregikk noe her. Da var det vanskelig å la være å påpeke og stoppe det, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt.

Frisøren i Bergen hadde hengt opp en lapp om at salongen var stengt på grunn av smittevernslovgivningen som er satt i verk på grunn av coronaepidemien.

Likevel var frisøren i gang med å klippe to personer da politiet kom forbi tirsdag. Fløystad påpeker at det ikke er klart om personene var betalende kunder.

Redusert forelegg

Frisøren fikk en bot på 15.000 kroner – noe lavere enn normalstraffen.

– Vi la vekt på at personen ikke hadde all verden av økonomi. Da fikk 15.000 kroner være nok i denne saken, sier Fløystad.

Ifølge Fløystad ble situasjonen ble løst uten konflikt.

– Frisøren erkjente på stedet at det ikke var riktig av ham å klippe de to personene som var til stede.

Første sak om smittevernsbrudd

Påtalelederen forteller at dette er det første tilfellet av at næringsdrivende bryter smittevernsloven politiet i Vest politidistrikt har fått inn. Politiet får inn mange tips om corona-brudd, men så langt dreier de seg stort sett om brudd på karantene og isolasjon, hytteforbudsbrudd og for store ansamlinger av folk.

– Det kommer en rekke tips om forhold som ikke er straffbare, som at for mange er samlet på ett sted. Da prøver vi å veilede og gi råd om at folk ikke burde være samlet i så store grupper. Det er mest typisk at det skjer i forbindelse med idrett, festligheter og slike ting, sier Fløystad.

