Komikerselskap dro inn over 111 millioner i fjor

Espen Eckbo og Kristian Ødegårds Seefood Holding fikk et overskudd på over 17 millioner kroner i 2019, en betydelig økning fra året før. Men etter manglende utbytte barberes Eckbos eget resultat med over tre millioner kroner.

Seefood-resultatet tikket inn på 17,38 millioner kroner, viser konsernregnskapet. Året før var om lag 12,5 millioner kroner oppført på posten.

Omsetningen i Seefood Holding-konsernet økte med nesten 35 millioner kroner til 111,62 millioner, sammenlignet med året i forveien.

Kostnadene var også noe høyere i 2019 – og steg fra 65,57 til 94,23 millioner kroner fra året før.

Beholder overskuddet

Det var i 2001 at Eckbo og Ødegård startet Seefood, i forbindelse med megasuksessen «Nissene på låven». Selskapet har i tillegg produsert serier som «Asbjørn Brekke-show» og «Jul i Tøyengata».

I motsetning til tidligere år tas det ikke ut utbytte i 2019.

I årsrapporten opplyses det ikke hvorfor alt overskuddet beholdes som egenkapital, men selskapet skriver selv at driften i 2020 vil bli påvirket av coronaviruset og at det forventes noe lavere omsetning og resultat i år.

Gjennom det heleide holdingselskapet EAE eier Eckbo drøyt 31 prosent av aksjene i Seefood Holding – som igjen eier Seefood Scene og Seefood TV.

Kristian Ødegård er også inne på eiersiden med 31 prosent. Regnskapet til Ødegårds Krisco Holding er foreløpig ikke klart.

Millionskrell for Eckbo

Konsernresultatet for Eckbos EAE Holding viser at resultat før skatt endte på 774.000 kroner i 2019.

Overskuddet barberes med det fra 3,83 millioner kroner i 2018.

I løpet av 2019 ble komikeren aktuell med andre sesong av «Det kunne vært verre», som ble mottatt til middels kritikker, og hadde seertall på rundt en halv million seere.

Eckbo kjøpte seg også villa for 24 millioner på Ullevål i fjor, som gikk for 4,75 millioner over prisantydning.

Jevne utbytter

Den store nedgangen fra 2018 hindrer likevel ikke Eckbo fra å ta ut utbytte på 800.000 for året fra hans EAE Holding. Med det har komikeren håvet inn over 16,6 millioner kroner de siste fem årene.

I rapporten fra selskapet står det at styret ikke kan forutse hvordan de innførte corona-tiltakene vil påvirke driften, men at virksomheten på nåværende tidspunkt ikke er merkbart rammet.

Hverken Espen Eckbo eller Aleksander Herresthal, daglig leder og medeier i Seefood Holding, ønsker å kommentere resultatene.