Volvo Cars tilbakekaller 84.094 biler i Norge

2,1 millioner biler kalles tilbake på verdensbasis. – Det er den største tilbakekallingen vi har gjort noensinne.

XC60: Bilene som kalles tilbake, blant andre modellen, XC60 er produsert i perioden 2006 til 2019. Vis mer CYRIL ZINGARO / KEYSTONE

Publisert: Oppdatert: 1. juli 2020 11:14 , Publisert: 1. juli 2020 10:17

Volvo Cars har som et «forebyggende tiltak, og av sikkerhetsmessige grunner» besluttet å kalle tilbake 2.183.701 biler på verdensbasis.

Årsaken er et potensielt problem med en stålkabel i setebeltet i bilenes forseter.

I Norge tilbakekalles 84.094 biler. Det opplyser Erik Trosby, pressekontakt i Volvo Cars Norway, i en e-post til E24.

Disse modellene er berørt

Volvo har tilbakekalt biler i flere runder, også i Norge, de siste årene, men denne gangen er antallet biler som kalles tilbake større.

– Det er den største tilbakekallingen vi har gjort noensinne, sier Stefan Elfstrøm som er pressekontakt i svenske Volvo Cars ifølge nyhetsbyrået TT.

De berørte bilmodellene er S80, S80L, V70, XC70, S60, S60CC, S60L, V60 og XC60. Bilene er produsert i perioden 2006 til 2019.

Trosby i Volvo Cars Norway opplyser at alle modellene er produsert på den forrige generasjonen av Volvos bilplattformer som het «EUCD» og som ikke er i produksjon lenger.

Tilbakekallingen gjelder ikke de nye Volvo-modellene som selges i Norge i dag.

Volvo har ikke mottatt noen rapporter om ulykker eller personskader som følge av problemet, og problemet er ekstremt sjeldent, skriver Trosby.

«Tilbakekallingen gjøres fordi sikkerhet er av aller høyeste prioritert for Volvo og gjøres som et forebyggende tiltak for å unngå potensielle problemer i fremtiden», skriver Trosby.

Setetrøbbel

Eierne av de berørte bilene blir nå kontaktet og vil få feilen utbedret gratis hos sin respektive Volvo-forhandler, der den berørte delen vil bli byttet ut.

«Vi vil starte med reparasjoner snarest mulig den kommende høsten. Kunder som har spørsmål knyttet til sin bil kan kontakte sin lokale Volvo-forhandler, vårt kundesenter eller besøke volvocars.no for mer informasjon», skriver Trosby.

Trosby skriver at Volvo Cars har identifisert et problem med den fleksible stålkabelen som er koblet til den ytre festeanordningen til setebeltene i bilens forseter.

Kabelen, som sitter inne i en gummihylse, kan under «visse og veldig sjeldne omstendigheter og bruksmønstre» over tid få sliteskader dersom den gjentatte ganger er bøyd over setet. Dette kan i verste fall føre til at setebeltet helt, eller delvis, mister evnen til å stramme seg, skriver han.