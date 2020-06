Kleven verft kan gå konkurs – långivere skal ha terminert avtaler

Tre långivere skal ha terminert avtalen med det tradisjonsrike verftet. Verftseieren åpner for at konkurs blir et alternativ om man ikke finner en løsning.

Kleven Verft i Ulsteinvik Vis mer Halvard Alvik / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 27. juni 2020 18:45 , Publisert: 27. juni 2020 18:21

I januar ble det kjent at kroatiske Div Group, ville kjøpe Kleven verft i Ulsteinvik av Hurtigruten. Beskjeden ble meget godt mottatt av både ledelsen og de ansatte.

Bare noen måneder etter at Div Group overtok eierskapet, skal verftet nå være nær konkurs.

Div Group-eier Tomislav Debeljak skrev fredag ettermiddag i et brev til kunder, samarbeidspartnere og kreditorer at tre långivere har terminert avtalen med verftet, ifølge Nett.no.

Ifølge Nett.no skriver Debeljak at konkurs er et alternativ som må vurderes dersom det ikke oppnås enighet innen førstkommende onsdag, 1. juli. Både verftets og datterselskapenes kontoer skal være frosset etter at långiverne terminerte avtalen.

Det skal være en gruppe norske banker, sammen med Innovasjon Norge og Giek som har terminert avtalen, ifølge nettstedet.

Nordea og Innovasjon Norge har totalt 1,2 milliarder kroner i såkalt frivillig pant i selskapet, viser pantheftelser fra Brønnøysundsregistrene. Dette er sikkerhet i lån som er knyttet opp til blant annet varelager og driftstilbehør.

Les også Kleven verft i Ulsteinvik får kroatiske eiere: – En ny og spennende epoke

Ledere har gått av

Både administrerende direktør Kjetil Bollestad og finansdirektør Ola Beinnes Fosse har på kort tid forlatt Kleven Verft.

– Jeg vil ikke, og kan ikke, være en del av den operasjonen og kulturen som Debeljak er en del av, sier Bollestad til Nett.no.

Olav Høydalsvik, hovedtillitsvalgt i fellesforbundet, sier til NRK at de ansatte nå er urolige.

– Jeg ber folk om å beholde roen, så får vi se hvordan det utvikler seg. Vi har vært gjennom noen stormer før, så jeg tror vi skal komme i gang nå også, sier Høydalsvik til kanalen.

NRK har ikke lyktes å få en kommentar fra Tomislav Debeljak.