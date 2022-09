Følg pressekonferansen om regjeringens strømtiltak direkte

Næringsministeren legger frem strømstøtteordningen til næringslivet klokken 10. Regjeringen setter av tre milliarder til strømtiltak.

Regjeringen setter av tre milliarder til strømtiltak, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Regjeringen nekter bedrifter som får tilskudd å ta utbytte i 2023, heter det i meldingen.

Regjeringen har jobbet med å utforme en strømstøtteordning til næringslivet siden tidlig august, tett samarbeid med LO, NHO og Virke.

Fredag er ordningen endelig klar og presenteres av næringsminister Jan Christian Vestre.

Vil endre skattereglene

Regjeringen varlser endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Forslagene legges frem for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra nyttår.

Energitilskudd

Regjeringen etablerer også en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova.

Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden.

– Ordningen er utformet for å hjelpe de spesielt utsatte bedriftene gjennom høsten i påvente av at tilbudet av fastprisavtaler blir bedre, uttaler Vestre i pressemeldingen.

Garanterer for 90 prosent av strømlån

Regjeringen legger frem en subsidiert garantiordning for banklån. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), heter det i meldingen.

– Grønt

Fredag morgen sa statsminister Jonas Gahr Støre på NRKs Politisk kvarter at han mener strømordningen de skal legge frem er treffsikker og avgrenset.

– Jeg tror dette blir et bra opplegg, sier Støre på radioprogrammet.

– Ordningen skal være ansvarlig i en tid der vi trenger å tenke grundig gjennom pengebruken, sier han.

– Også er det en tilleggsdimensjon – det er grønt, sier han.