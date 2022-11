Hjalp russisk «konsulent» med bussbillett – så kom posene med seddelbunker

Reservedatoer, pengekonvolutter og undervannsinstallasjoner: Slik forsøkte russisk etterretning å hente informasjon fra den DNV-ansatte nordmannen.

Den korrupsjonstiltalte nordmannen i sitt siste møte med den russiske etterretningsoffiseren på Villa Paradiso i Oslo. Her overleverer russeren en plastpose med 14.000 kroner og en notatblokk fra Geiranger. Kort tid senere kommer politiet til bordet og avbryter møtet. To måneder tidligere hadde de to mennene møttes på en annen restaurant – Mangiamo.

To menn ved et bord på den italienske restauranten Mangiamo på Grünerløkka i Oslo er under oppsikt av PST.

Spanerne vet godt hvem én av dem er – det har de visst i rundt tre år, omtrent siden han i 2017 kom til Norge under dekke av å være diplomat ved Russlands handelsrepresentasjon i Oslo.

Denne junidagen i 2020 har han ifølge PST brukt kontraspaning kontraspaningbegynner med en systematisk innsamling av informasjon om politiets arbeidsmetoder for å motarbeide politiets etterforsking, og gir seg utslag i unnvikelse, diskresjon, skjult identitet, situasjonsbevissthet og evnen til for eksempel å forsvinne i mengden fra han gikk ut døren hjemmefra. Russeren brukte unaturlig lang tid på å komme seg til møtestedet.

Den andre mannen er helt ukjent for politiet. Han får i løpet av måltidet en plastpose levert over bordet.

PST beslutter å følge etter denne andre mannen, og på vei hjem ser de at han plukker en «moderat» bunke sedler ut av en konvolutt i posen.

De skjønner at dette er noe de må undersøke nærmere: Raskt finner de ut hvem den norske statsborgeren er og hvor han jobber: DNV GL.

– Det var mer interessant enn om han var, og ikke forkleinelse til for det, en baker, fortalte PSTs etterforskningsleder Kim Ordal under sin vitneforklaring i Oslo tingrett denne uken.

Ville ha innsidere i DNV

For PST har vært klar over etterretningstrusselen mot Det Norske Veritas siden 2008, kunne politioverbetjent Dag Røhjell, også han fra PST, fortelle.

I tingretten står den tidligere DNV-ansatte nordmannen tiltalt for grov korrupsjon for å ha mottatt 40–50.000 kroner for informasjon han kunne fremskaffe gjennom arbeidet i DNV. Strafferammen er 10 år i fengsel.

– Vår vurdering er at DNV er et attraktivt etterretningsmål, og at russisk etterretning har drevet og driver innhenting rettet mot DNV, sa Røhjell under sin vitneforklaring.

DNV Tidligere Det Norske Veritas.

Et verdensomspennende rådgivingsselskap som arbeider med verifikasjon, revisjon og risikostyring.

Har hovedkontor på Høvik.

Selskapets historie går tilbake til 1864.

Har virksomhet innen maritim næring, olje og gass, fornybar energi, sertifisering og digitale løsninger. Vis mer

PST ble blant annet i 2008 klar over at to russiske etterretningsoffiserer «kultiverte relasjoner» til ti yngre russiske trainees i DNV.

– Vi opprettet kontakt med sikkerhetsavdelingen ved DNV og ga en orientering av det vi vurderte som en alvorlig trussel mot DNV. Russisk etterretning forsøkte å etablere innsidere i DNV. Vårt inntrykk var at denne trusselen ble håndtert på en forbilledlig måte i DNV, sa Røhjell.

Hjulpet til bussen

Ti år etter dette første kjente forsøket, i januar 2018, forsøkte russerne på ny å nærme seg ansatte i DNV, denne gangen ved Subsea Valley-konferansen på Fornebu.

Den nå tiltalte nordmannen hadde holdt et foredrag om 3D-printing på vegne av arbeidsgiveren DNV. Russeren lurte på hvordan han skulle skaffe seg bussbillett tilbake til byen, og fikk både anvisning og visittkort fra 53-åringen.

En uke senere mottok nordmannen en e-post, hvor avsenderen var russerens faktiske navn.

«We met last week at the Subsea Valley conference, and you kindly help to find way to a bus stand. Thank you really. Actually I have some questions about your presentation there. Can we somehow meet and discuss it? I would be very grateful. Best regards, Alex.»

Nordmannen takket dagen etter for e-posten, og la ved presentasjonen sin fra konferansen i e-posten.

– For å være ærlig var jeg glad for å møte ham på konferanse. Vanligvis er det vi som går og forteller, men her var det noen som ville høre mer om hva jeg jobber med og hva DNV jobber med, sa nordmannen i retten.

Les også 50 kunder av DNV GL kan være berørt av spionasjesiktet

Det var det første av det den tiltalte anslår var seks til åtte overleveringer av dokumenter fra sitt virkeområde.

De neste skjedde via minnepinner på fysiske møter. I retur fikk nordmannen konvolutter med pengesummer i tusenkronersklassen – totalt mellom 40.000 og 50.000 kroner, har 53-åringen selv anslått.

Nordmannen forklarte i retten at han hadde god lønn i DNV og at penger hverken var noe han ba om eller trengte.

Reservedatoer

– I ettertid har jeg sett i dokumentarer og sånn at det er noe de gjør. Men jeg tenkte ikke på det, sa han.

Da hadde 53-åringen forklart hvordan møtene ble avtalt med den russiske etterretningsagenten han er tiltalt for å solgt informasjon til.

Og det er som hentet ut av et spiondrama fra Den kalde krigen: Den russiske etterretningsagenten kunne skrive dato og tid på et besøkskort til en ny restaurant. En annen dato i parentes sto oppført like bak. Sånn kunne de vite at dersom én av dem ikke møtte opp, så kunne de returnere til samme sted neste uke eller på en forhåndsgitt dato, uten å kontakte hverandre.

Denne almanakken tilhørte den russiske etterretningsoffiseren, og ble beslaglagt da PST grep inn og forhindret videre informasjonsutveksling. I boken fant politiet møtesteder og datoer, med reservedatoer innført i tilfelle noen av dem ikke møtte til avtalt tid. Boken ble flere ganger trukket frem i Oslo tingrett denne uken.

– Jeg er ikke korrupt, og jeg visste ikke at han var spion, sa 53-åringen gråtkvalt i retten.

Hans forsvar går ut på at han trodde russeren var en konsulent, og at møtene dem imellom til slutt skulle lede til nye partnere i DNV-prosjektet 53-åringen ledet.

– Spørsmålet er om han har delt det som DNV-ansatt, og om han forsto at [russeren] var etterretning, sa forsvarer Marianne Darre-Næss under sin innledning.

PST mener på sin side at tiltalte har latt seg korrumpere. Og det er liten tvil om at den russiske mannen var etterretningsoffiser for den russiske utenrikstjenesten SVR.

Hva skjønte han?

– Denne anklagen om korrupsjon er relativt beskjeden, i alle fall tatt i betraktning de hypotesene som lå fremme under etterforskningen, sa PSTs Ordal.

Aktoratet og forsvaret er i hovedsak enige om en god del i denne saken. Tiltalte har vært samarbeidsvillig og forklart alt han husker om kontakten med den russiske etterretningsoffiseren.

Det retten må avgjøre er hva nordmannen visste eller må ha skjønt den dagen russeren begynte å overlevere poser med penger. Selv hevder nordmannen at det må ha vært påskjønnelser fordi han ga åpent tilgjengelig informasjon om solenergi, i tillegg til at han hjalp russeren med å lære norske ord og uttrykk.

PST mener imidlertid det er snakk om informasjon om tiltaltes arbeidsområder: 3D-printing 3D-printingKan forstås som et paraplybegrep for mange ulike teknikker som produserer objekter lagvis basert på en tredimensjonal skann og digitale plantegninger. og såkalte fibertau fibertauI denne sammenhengen en samlebetegnelse på ulike tauverk av naturlige eller kunstige fibre innenfor blant annet shipping, olje og gass. Dette omfatter fortøyningssystemer, løfteseil og dypvannsdistribusjon, og gjenvinningssystemer for subsea infrastruktur., som ofte brukes i offshore og shipping. Dette har stort sett stammet fra konferanser han deltok på.

– Detaljkunnskaper om fibertau vil være helt avgjørende i planleggingen av attentat eller sabotasje mot en fiendtlig undervannsinstallasjon, for eksempel, sa PSTs politioverbetjent Andre Bjørnstad i retten onsdag.

Les også Spionsaken: DNV GL får kritikk av kunder

Ett av dokumentene den tiltalte delte med russeren, var en teknologibeskrivelse som stammet fra en kunde av DNV – en liten teknologibedrift som driver med beskyttelse av nettopp slike fibertau.

Særlig dette har fanget PSTs interesse, fordi det også kan ha særskilt interesse for den russiske etterretningen. Men PST har kommet til at han ikke delte dette dokumentet med forsett.

– Forskjellige planeter

To måneder etter møtet på Mangiamo, den 15. august 2020, møtes de to mennene igjen, denne gangen på Villa Paradiso Tivoli ved Akerselva på Sagene.

Nå er PST forberedt, og de vet godt hvem begge to er. Minst én PST-spaner tar plass på et nabobord og filmer hele møtet. Den 47 minutter lange videoen ble vist i Oslo tingrett onsdag.

De to mennene bestiller pizza og skåler i rødvin for hverandres barn. De snakker om teknologiske utviklingsområder, hydrogenets fremtid og hva de skal si hvis noen spør hvordan de møttes.

Russeren overleverer en pose med 14.000 kroner og en notatblokk fra Geiranger. Nordmannen sier det er «too much, too much», og finner frem en minnepinne fra brystlommen.

Der ligger materiell fra en konferanse nordmannen deltok på i USA.

– Når jeg ser på videoen ser jeg at vi er på to helt forskjellige planeter. Det er vanskelig å tolke hva han tenker, sa den tiltalte mannen i retten.

Politioverbetjent Kim Ordal (t.v.) i PST og statsadvokat Carl Fredrik Fari har representert påtalemyndigheten i Oslo tingrett denne uken.

Diplomatkortet

Mot slutten av pizzalunsjen finner russeren frem sin blå lille almanakk. Den har PST sett før, og de har lett etter den hjemme hos nordmannen. Nå innser de at den tilhører russeren.

Der har han notert inn blant annet hvor og når de skulle møtes dersom de ikke dukket opp til avtalt tid og sted. Nordmannen kvitterer for mottaket av 14.000 kroner i den samme boken.

Idet de avslutter kommer flere sivilkledde polititjenestepersoner opp til bordet. Den russiske etterretningsoffiseren fortrekker knapt en mine, og legger kjapt diplomatkortet sitt på bordet.

Russeren blir utvist fra riket, og nordmannen blir satt i varetekt frem til desember. På dagen to år etter Villa Paradiso-møtet, blir 53-åringen tiltalt for grov korrupsjon.

Siktelsen for spionasje blir henlagt, da intet straffbart forhold anses bevist.

– Det vi har lagt til grunn er at tiltalte har overlevert informasjon til russisk etterretningstjeneste, men ingen har funnet at innholdet kan skade norsk sikkerhet eller forholdet til fremmede stater. Den vurderingen har riksadvokaten vært enig i, sa politioverbetjent Ordal i PST.

Aktor ba fredag om fengsel i ett år og fire måneder for nordmannen, ifølge Teknisk Ukeblad.

Tiltalte får dommen forkynt den 9. desember, opplyste statsadvokat Carl Fredrik Fari til E24 fredag.