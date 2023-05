Høyre, Venstre og KrF trekker trekker fra lakseskatt-forhandlingene

De tre partiene ser ikke grunnlag for å bli med videre i forhandlingene om grunnrenteskatt på oppdrett. Dermed følger de etter MDG og FrP som tidligere har trukket seg.

Saken oppdateres..

– Avstanden mellom tilbudet som ligger på bordet og et bærekraftig skattesystem for en av Norges viktigste næringer er for stor, skriver Høyre i en pressemelding.

Geir Pollestad fra Senterpartiet leder forhandlingene om lakseskatten. Han sier at Høyre, KrF og Venstre takket nei til å sette ned skattesatsen fra 35 prosent til 30 prosent, skriver NTB.

Regjeringspartiene går nå tilbake til sitt opprinnelige forslag på 35 prosent.

– Høyre, KrF og Venstre har nettopp gitt beskjed om at de takker nei til de lettelsene i grunnrenteskatten som vi hadde tilbudt dem gjennom forhandlingene, opplyser Pollestad til nyhetsbyrået.

– Ikke stor nok bevegelse

Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten sier at det har vært en rotete prosess fra start til slutt.

– Det burde vært et tydelig signal om å restarte prosessen, undersøke flere modeller og forsøke å samle et bredt flertall bak et forslag, men regjeringspartiene har ikke vært villige til å bevege seg i stor nok grad, sier han.

Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn sier at han er skuffet på vegne av næringslivet.

– Regjeringen har nå kastet bort muligheten for et bredt forlik, for de vet at vi var åpne for å støtte en grunnrenteskatt, hvis den er innrettet på en måte som gir legitimitet, sier han.

Fra venstre: Helge Orten, finanspolitisk talsperson i Høyre, Alfred Bjørlo i Venstre og finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Kraftig advarsel fra Ropstad

Høyre, Venstre og Krf kaller inn til pressetreff om forhandlingene om grunnrenteskatt på oppdrett klokken 11.30.

– Dette er en av de viktigste næringene i Norge. Nå ser vi at investeringer på opp mot 40 milliarder er satt på vent. Det er fare for arbeidsplasser, rett og slett fordi skattetrykket er for høyt. Krf var opptatt av å prøve å få til en løsning. Vi lykkes noe, men ikke nok til et grunnlag om enighet, sier Krfs Kjell Ingolf Ropstad til VGTV under pressetreffet.

Ropstad kommer samtidig med en kraftig advarsel, samtidig som han understreker at han på ingen måte er for at laksenæringen skal fritas fra skatt. Nå frykter han hva konsekvensene kan bli. Krf er for en nøytralt utformet lakseskatt som er riktig innrettet, sier Ropstad.

Det mener han ikke det er nå.

– Nå er det en stor fare for at venstresiden finner en løsning sammen og at skatten blir innført. Måten dette innredes på vil skape store utfordringer og kan i verste fall føre til mange rettssaker, sier Ropstad.

– Rotete fra start

Venstre vil ikke gå ut med hvor langt de var villige til å strekke seg, men Alfred Bjørlo påpeker at at kravene fra regjeringshold var noe partiet ikke kunne leve med.

– Vi opplever at regeringen ikke hadde en vilje til å finne en løsning som er mulig å leve med. Dette handler om å finne en rimelighet, ikke å beskytte en næring fra skatt, sier Bjørlo under samme seanse.

- Vi har gått inn i dette med et åpent sinn med et utgangspunkt om at det var mulig å få dette ned på et mer moderat nivå. Men dette har vært en rotete prosess fra start. Det har gjort det hele krevende. Regjeringen har ikke vært villige til å rekke ut en hånd, sier finanspolitisk talsmann i høyre, Helge Orten til VGTV.

På direkte spørsmål fra om hvor langt Arbeiderpartiet og Senterpartiet strakk seg for å inngå et kompromiss, svarer Orten følgende:

– De gjorde en mindre justering, og det var ikke godt nok for oss. Vi måtte sett betydelig endringer.

Ropstad: Vi har forsøkt

– Vi har valgt å forsøke å bidra til et bredt flertall for å få ned skattetrykket for næringen. De kom oss i møte på noe, men ikke nok. Når de ikke er villig til å gå lenger, vil vi ikke støtte dette, sier finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad til E24.

Dermed trekker partiet seg fra forhandlingene om lakseskatten. DN meldte om saken først.

Dette er lakseskatten Grunnrenteskatt er en ekstra skatt på bruk av fellesskapets verdier – som å utnytte vassdrag eller vind til kraftproduksjon, eller fjorder til oppdrett. Regjeringen vil ha 35 prosent skatt på oppdrett av ørret og laks, som er lavere enn i høringsnotatet der det lå inne en skatt på 40 prosent. Regjeringen forslår at inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Regjeringen har gått bort fra forslaget om normpriser basert på Nasdaq-priser. I 2024 tar regjeringen sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Rådets oppgave skal være å fastsette markedsverdier ved merdkanten for laks, ørret og regnbueørret fra 2024. Forskriften om et slikt prisråd sendes på høring. Regjeringen foreslår et bunnfradrag på 70 millioner kroner for å sikre at det bare er store selskaper med store overskudd som betaler grunnrenteskatt. Dette er høyere enn i høringsnotatet, der det var skissert et bunnfradrag på enten 54 millioner eller 67,5 millioner kroner. Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør vil utbetales. Departementet vil vurdere hvordan et opphørskrav skal kunne pantsettes. Skatten har virkning allerede fra 1. januar 2023. Halvparten av inntektene skal gå til kommunesektoren. Produksjonsavgiften settes til 90 øre per kilo, og kan trekkes fra i fastsatt grunnrenteskatt krone for krone. Avgiften skal gi stabile inntekter til vertskommunene og -fylkeskommunene. Da lakseskatten ble sendt ut på høring kom det inn rundt 420 høringsinnspill. Vis mer

– Står til stryk

– Vi var jo sterkt kritisk til regjeringens forslag og prosess, som jeg mener står til stryk, for det er opplagt at en så stor skatteendring burde ha en bred forankring og en grundig utredning, og ikke innføres før en vet hva skatten faktisk er, sier han.

– Vil dere reversere en eventuell grunnrenteskatt hvis dere kommer i regjering etter valget?

– Krf er ikke prinsipielt imot at næringen skal betale mer skatt, så lenge det ikke skaper prinsipielle utfordringer eller masse unødvendig byråkrati, sier Ropstad.

Miljøpartiet de grønne trakk seg i går, og Frp trakk seg for rundt to uker siden.

Utsatte fristen

Komiteen hadde som mål å levere sin innstilling på skatten i dag, 16. mai, men fredag ettermiddag ble det klart at fristen flyttes til 23. mai.

Saksordfører Geir Pollestad (Sp) mente utsettelsen ikke var noen «big deal» og at komiteen bare trengte mer tid for å bli ferdige.

