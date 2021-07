Tibber med vekst på 600 prosent: Omsetningen økte til 841 millioner i første halvår

Strømselskapet Tibber takker kundevekst og høyere strømpriser for en omsetningsøkning på 721 millioner fra samme tid i fjor.

KRAFTIG HOPP: Tibber-topp og gründer Edgeir Vårdal Aksnes er svært fornøyd med den ferske halvårsrapporten som viser at strømselskapet han leder har økt omsetningen med nesten 600 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Vis mer byoutline Johnny Vaet Nordskog

– Vi er dødsfornøyd, sier Tibber-sjef Edgeir Vårdal Aksnes.

Omsetningen til strømselskapet Tibber økte fra 120 millioner kroner i fjor, til 841 millioner kroner i år. Det viser selskapets halvårsrapport.

Omsetningshoppet tilsvarer en vekst på 597 prosent.

Fordi selskapet er i en investeringsfase lander likevel resultatet med et underskudd på 62 millioner kroner.

Ifølge Aksnes er omsetningsveksten først og fremst et resultat av at Tibber har lykkes med å mer enn doble kundebasen siden i fjor høst.

Vil nå to milliarder

Rundt påsketider passerte det norsk-svenske selskapet 200.000 kunder.

– Vi har jo følt på kroppen at vi har jobbet hardt gjennom hele halvåret og tallene er beviset, sier Aksnes.

Resultatet er i tråd med forventningene til inneværende halvår, forteller Tibber-sjefen.

Forventet totalomsetning ved utgangen av året er oppjustert med 500.000 kroner - til 2 milliarder kroner totalt.

Tibber Selskapet ble startet av Edgeir Vårdal Aksnes og svensken Daniel Lindén i 2015.

Tibber bytter automatisk strømprodusent for kunden, noe de betaler en fast pris for i måneden.

Tibber bruker algoritmer til å handle strømmen der man mener den er billigst.

Selskapet har nå strømkunder i Norge, Sverige, Tyskland og Nederland og er i ferd med å etablere seg flere steder i Europa. Tibber har også kontorer i fem europeiske byer: Stockholm, Helsinki, Berlin, Amsterdam og Førde.

Selskapets mål er å redusere europeiske husholdningers strømforbruk med 20 prosent innen 2025 og de har i dag i overkant av 200.000 kunder. Vis mer vg-expand-down

Rekordhøye strømpriser

Tibbers omsetningshopp kommer etter et år med kraftig byks strømprisene. I juni var strømprisen fjorten ganger høyere sammenlignet med i fjor.

Aksnes mener likevel at de rekordhøye strømprisene ikke har hatt størst betydning for selskapets omsetningsvekst.

– Høye strømpriser har litt å si med tanke på omsetningen, men den primære vekstfaktoren er nok vår firedoblede kundemasse i samme periode, sier han.

Skal kapre 400.000 kunder

Nå ser Tibber for seg å bikke 400.000 kunder ved utgangen av 2021.

– Vi ligger veldig godt an, og med alt som ligger i løypa fremover kan vi nå godt over 400.000 kunder mot slutten av året, sier Aksnes.

I tillegg til flere kunder har Tibber også doblet antall ansatte i samme periode. I dag har selskapet mellom 140 og 150 ansatte. Til sammenligning hadde Tibber rundt 60 ansatte i fjor høst.

– Vi har jo nærmest bygget et nytt selskap i løpet av de siste månedene. Mer enn halvparten av de ansatte som jobber her i dag var ikke en del av teamet for et år siden, sier Aksnes.

Ved utgangen av året forventer Aksnes at Tibber-staben har økt ytterligere, til 200 ansatte.

FIREDOBLING: Edgeir Vårdal Aksnes gleder seg over å ha økt omsetningen med over 700 millioner kroner. Vis mer byoutline Johnny Vaet Nordskog

I dialog om grønnvasking

Tidligere i sommer var Tibber ett av ti strømselskaper som Forbrukertilsynet mente kunne være i brudd med markedsføringsloven. Årsaken var at selskapene reklamerte med å kalle strømmen sin «grønn» og «fornybar».

Aksnes bekrefter at Tibber nå er i dialog med Forbrukertilsynet og at strømselskapet vil kommet med et «solid svar» på spørsmålene over sommeren. Tibber ble ikke felt av Forbrukertilsynet, men mottok et brev med invitasjon til dialog, understreker han.

Fordi saken ikke er ferdigbehandlet er Aksnes tilbakeholden med å kommentere, men sier likevel:

– Vår innstilling har alltid vært at den grønneste strømmen er den du ikke bruker og vi jobber kontinuerlig med å gjøre strøm smartere, grønnere og billigere. Det handler minst like mye om teknologien som blir utviklet, som strømavtalen.