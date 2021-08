Ny kjøper klar for Bergen Engines: – Begynnelsen på en ny æra

Rolls-Royce har valgt britiske Langley Holdings som kjøper av Bergen Engines, bekrefter flere kilder til BT/E24.

Bergen Engines' fabrikk på Hordvikneset i Bergen.

Sky News, Reuters og Bloomberg har tidligere tirsdag skrevet det samme.

I en pressemelding på deres egne nettsider tirsdag kveld, datert onsdag 4. august, skriver Langley Holdings at de har signert kjøpsavtalen. Pressemeldingen ble senere avpublisert.

Prisen for fabrikken er 63 millioner pund på gjelds- og kontantfri basis. Til sammenlikning var budet fra russisk-eide TMH på 150 millioner euro, tilsvarende rundt 128 millioner pund, før det ble stanset av regjeringen.

– Ny æra

– Dette markerer begynnelsen på en ny æra for Bergen Engines, sier administrerende direktør Jon Erik Røv i Bergen Engines i meldingen fra Langley.

Jon Erik Røv er administrerende direktør i Bergen Engines.

– Gjennom investeringene Rolls-Royce har gjort i vår virksomhet, sammen med vår dedikerte og dyktige arbeidere og vårt verdenskjente renommé for kvalitet, er jeg sikker på at Bergen Engines vil blomstre med Langley Holdings som våre nye eiere, sier Røv i pressemeldingen.

Langley Holdings er et industrikonglomerat basert i Nottinghamshire i England, et stykke fra byen Nottingham omtrent midt i landet. Gruppen eier en rekke industriselskaper over hele verden, og har til sammen rundt 4.600 ansatte, ifølge selskapets nettside.

Blir del av tysk og italiensk avdeling

Selskapet ble startet i 1975 av Tony Langley, som i dag er daglig leder og styreleder i selskapet. Langley-familien eier fortsatt selskapet.

– Vi er veldig glad for denne avtalen med Rolls-Royce. Kjøpet av Bergen Engines er et strategisk steg i utviklingen av vår Power Solutions-avdeling, og vi ser frem til å ønske velkommen de over 900 ansatte i Bergen Engines til vår familie av selskaper, sier Anthony Langley i pressemeldingen.

Bergen Engines lager store motorer som går på diesel og gass, og etter hvert også ammoniakk og hydrogen. Her med administrerende direktør Jon Røv i forkant.

Power Solutions-avdeling skal, i tillegg til Bergen Engines, bestå av den italienske motor og generatorprodusenten Marelli Motori, og den tyske kraftenhets-spesialisten Piller Power Systems.

Leverer til Nato

Nyheten om den nye britiske eieren kommer etter at Rolls-Royce prøvde å selge bergensfabrikken til russisk-eide TMH tidligere i år.

Salget fikk stor oppmerksomhet, og både Forsvaret og opposisjonen reagerte etter avsløringer fra BT/E24 om at TMHs eiere er russiske oligarker, og at Russlands største produsent av marineskip ville inngå et samarbeid med selskapet. Bergen Engines har levert motorer til det norske spionskipet «Marjata», til Kystvakten og til flere Nato-lands mariner.

Bildet er hentet fra Langleys hjemmeside tirsdag kveld. Siden ble senere avpublisert.

Salget ble til slutt stanset av regjeringen av hensyn til rikets sikkerhet.

Ifølge pressemeldingen Langley har Rolls-Royce orientert norske myndigheter om hvem den nye kjøperen er.

Sikkerhetsklareringen av den nye kjøperen blir neppe et problem, mener BT/E24s kilde med kjennskap til saken, ettersom flere av gruppens selskaper leverer til forsvaret i flere Nato-land, blant annet til Storbritannias atomubåter.

Bergen Engines og Langley Holdings har så langt ikke svart på BT/E24s henvendelser om en kommentar.