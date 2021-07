SAS kansellerte flyvninger på grunn av pilotmangel

Etter å ha sagt opp flere tusen under pandemien sliter SAS nå med å bemanne flyvningene sine. «Nærmest en hån» mot dem som har mistet jobben og ikke får komme tilbake, mener fagforeningsleder.

SAS måtte si opp 5.000 ansatte under pandemien. Når de nå starter opp igjen, er det pilotmangel som er problemet. Vis mer byoutline Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Etterspørselen etter flyreiser tatt seg opp etter at reiserestriksjoner har blitt lettet på. Det har ført pilotmangel og kansellerte flyvninger, skriver Aftonbladet.

De siste ukene har SAS måttet kansellere rundt 40 fly i uken i Norge, av totalt 2.500 på hele nettverket, opplyser pressesjef Freja Annamatz i SAS Sverige til E24.

I Sverige har selskapet kansellert noe over 20 flyvninger, mens det totale antallet kansellerte flyvninger er 79, opplyser hun videre.

Freja Annamatz er pressesjef i SAS Sverige, men uttaler seg om den norske delen av flyselskapet i forbindelse med utenlandsreisingen i starten av juli 2021. Vis mer byoutline SAS / SAS

– Det stemmer at vi i en kort periode i oppstartsfasen, da sommerreisene kom i gang, noen ganger har hatt problemer med å bemanne en mindre andel fly med kabinpersonale og piloter, skriver Annamatz i en e-post til E24, og viser til at det tok tid å hente inn medarbeidere fra permittering.

Da coronapandemien satte reising på pause måtte også SAS både permittere og si opp ansatte. Ifølge Aftonbladet har flyselskapet sagt opp halvparten av personalet, mer enn 5.000 personer, siden coronautbruddet i fjor.

– Det er nærmest en hån mot de pilotene som nå har gått ute etter å ha blitt oppsagt i fjor, sier Christian Laulund, leder for SAS Pilot Group som fagorganiserer piloter i hele Skandinavia.

Håper man legger politikk og prestisje til side

I september ble det kjent at flere hundre SAS-piloter mistet jobben, etter at flyselskapet og pilotene ikke ble enige om en løsning for midlertidige og permanente kutt etter coronakrisen.

Laulund anslår at det er rundt 500 piloter som har blitt oppsagt og venter på å komme tilbake i jobb, og at omtrent 30 til 40 piloter fremdeles er permittert.

– De har gjenansettelsesrett som SAS velger ikke å bruke, i stedet så oppbemanner de SAS Irland, sier Laulund.

Laulund mener det nå er på tide at SAS tar tilbake de permitterte og reansetter noen av pilotene som ble oppsagt slik at flyene kommer i luften.

– Jeg håper virkelig at man legger personlig prestisje og politikk til side, så flyene kommer i luften igjen. De pilotene er jo interessert i å fly flyene og komme i jobb igjen, sier han.

Til Aftonbladet advarer pilot og klubbleder i Svensk pilotforening, Martin Lindgren, mot utbrenthet.

– Det er jo likt i alle tre land, sier Laulund.

Han mener «det sier seg selv» når flest mulige flyginger skal gjennomføres med 40 prosent oppsagte piloter. Samtidig har han ikke konkrete tall på hvor mye produksjonen har økt.

– Men jeg vet at det er veldig tøffe skiftplaner som sendes ut nå.

Forsvarer irsk datterselskap

Pressesjef Freja Annamatz i SAS Sverige har fått oversendt kritikken fra Laulund, med påstanden om at SAS velger å bemanne opp i Irland i stedet for å tilby pilotene gjenansettelsesretten.

Hun viser til at over 5.000 ansatte i SAS har blitt oppsagt, og at 90 prosent av alle medarbeidere har vært permittert under pandemien.

– Virksomheten har blitt hardt rammet i alle deler, inkludert permitteringer i SAS’ datterselskap SAIL (SAS Irland). Når SAS nå starter virksomheten opp igjen, er også datterselskapet SAIL en åpenbar og viktig del av SAS’ operative modell, akkurat som før pandemien.

Uten nedbemanninger, kostnadskutt og rekapitalisering hadde ikke SAS overlevd pandemien, påpeker hun.

– Hva gjelder arbeidstider og øvrige ansettelsesvilkår, så er disse regulert i detalj både i tariffavtaler og lovgivning. I tillegg har selskapet flere fora med de ansatte for sammen å sikre et godt arbeidsmiljø. SAS’ ansettelsesvilkår er blant de beste i bransjen, og sikkerheten til passasjerer og ansatte er alltid selskapets høyeste prioritet, skriver Annamatz.