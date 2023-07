Ny smell for Tise: Tapte 62 millioner kroner

Gjenbruksappen Tise har tapt over 120 millioner kroner på to år.

Gjenbruksappen Tise gikk med underskudd i fjor.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Tise, plattformen for kjøp og salg av brukte klær, har gått med kraftig underskudd de siste årene.

I fjor tapte selskapet 62 millioner kroner, mot 60 millioner i underskudd året før. Det betyr at gjenbruksappen har tapt mer enn 120 millioner kroner på to år.

– Det er et bevisst valg å investere i både produkt og vekst for å kunne bygge videre på den plattformen vi har, slik at vi kan gjøre det enklere for folk å velge gjenbruk, sier administrerende direktør og gründer Eirik Frøyland Rime til E24.

Han legger til at selskapet skal være i rute for å nå positive tall.

Les også Millionoverskudd for Einar Aas etter kraftig underskudd

Økte med 33 millioner

Fra 2021 til 2022 økte selskapet omsetning med over 33 millioner kroner til 76,5 millioner kroner.

Likevel ble det et kraftig underskudd for Tise, som for ett år siden hentet rundt 199 millioner kroner fra gamle og nye investorer.

Driftskostnadene økte på sin side med 36 millioner kroner til 155,8 millioner kroner.

Tise hadde 61 årsverk under fjoråret og lønnskostnaden sto for over 50 millioner kroner av de totale kostnadene.

Gründer Eirik Frøyland Rime mottok 1,15 millioner kroner i lønn som daglig leder i Tise.

Etablert i 2014

Frøyland Rime etablerte Tise sammen med kameraten Axel Franck Næss i 2014.

Appen er en plattform hvor man kan kjøpe og selge brukte klær, sko og andre gjenstander. Som på andre sosiale medier kan man følge andre profiler, chatte og like annonser.

Tise har i dag over 2,5 millioner registrerte brukere og over 150.000 daglige brukere fordelt over Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Vi vokser fortsatt meget bra utenfor Norge, og vi ser at det også begynner å bidra mer og mer både på aktivitet- og inntektssiden, sier Rime.