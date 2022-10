Staten tapte ankesak – må ut med 235 millioner kroner etter bompengefiasko

Vegvesenet og den amerikanske IT-giganten IBM har kranglet om bompengeprosjektet Grindgut siden 2015. Nå er statens anke forkastet.

Krangelen dreide seg om et IT-system for innkreving av bompenger. Illustrasjonsfoto.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Samferdselsdepartementet dømmes til å betale 235,5 millioner kroner i vederlag, forsinkelsesrente og erstatning for et bompengeprosjekt fra IBM som ble avbrutt i 2015.

I tillegg må departementet ut med 36,8 millioner kroner i sakskostnader.

Det kommer frem i den 210 sider lange dommen fra Borgarting lagmannsrett, som ble avsagt fredag, men gjort offentlig mandag.

– Vi må få tid til å gå gjennom dommen, og kan ikke kommentere den før vi har gjort det, sier avdelingsdirektør Åge Jensen i Statens vegvesen.

Les også Staten tapte søksmål mot IBM – må ut med en kvart milliard

Uenige om heving

Bakgrunnen er at prosjektet «Grindgut», som skulle være en ny felles IKT-løsning for innkreving av bompenger, til slutt ble så forsinket at Statens vegvesen i 2015 valgte å si opp kontrakten med IBM.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på 500 millioner kroner. IBMs utviklingskostnader var planlagt å være om lag 100 millioner kroner.

Under behandlingen av søksmålet hevdet staten at det var grunnlag for heving basert på mislighold.

Staten mente den sentrale årsaken til at prosjektet gikk galt, var at IBM undervurderte arbeidsomfanget og kompleksiteten.

IBM mente på sin side at hevingen av kontrakten var urettmessig – og at et økt omfang på prosjektet var den viktigste årsaken til forsinkelsene og problemene i Grindgut.

Les også Hevder staten vil bruke bompenger til å finansiere titalls mill. i advokatutgifter

Maratonsak

Konflikten måtte inn i rettsvesenet i 2019, da Samferdselsdepartementet saksøkte IBM for mellom 240 og 325 millioner kroner.

Også i tingretten i 2020 var det IBM som gikk seirende ut, og staten som dermed anket saken videre.

Nå er altså anken forkastet.

– Umiddelbart kan jeg si at vi er veldig fornøyd med resultatet, naturlig nok, men ikke så mye mer. Nå må vi sette oss inn i premissene, sier advokat Magnus Hellesylt i Wiersholm, som har representert IBM i maratonsaken.

Saken gikk for Borgarting lagmannsrett i nesten fire måneder, fra 13. januar til 4. mai i år.