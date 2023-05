Tomra og Plastretur satser 600 mill. på å sortere plast

Et nytt plastsamarbeid skal sørge for at Norge når EUs mål om gjenvinning av plastemballasje.

I dag selger Tomra sorteringsteknologi til andre land i Europa, her fra i Lahnstein i Tyskland. Anlegget i Holtskogen blir det første i Norge for finsortering av plast.

98 prosent av innsamlet norsk plastemballasje sorteres i Tyskland.

Det vil Tomra og Plastretur gjøre noe med. Tomra leverer teknologi for plastsortering, og Plastretur har ansvar for resirkulering av plastemballasje.

Nå går de to sammen for å bygge Norges første anlegg for finsortering av plast.

– Vi har et stort potensial for å bli bedre på både gjenbruk og resirkulering. Dette anlegget er et stort steg i retning å gjøre plast mer sirkulært i Norge.

Det sier Joachim N. Amland, kommersiell leder i Tomra.

Holtskogen næringspark nær Ski, der anlegget skal bygges, kan snart bli en viktig del av et mulig norsk sirkulært industrieventyr.

Om Tomra og Plastretur Tomra er mest kjent som selskapet som leverer panteautomatene på butikken. Men de er også verdensledende innen teknologisystemer for sortering av plastavfall. På 90-tallet ble det opprettet en rekke selskap for resirkulering av ulik typer avfall. Et av disse var Plastretur. I Norge har bedriftene produsentansvar for avfall. Det betyr at de har plikt til å sørge for og betale for at avfallet de generere blir resirkulert. Betalingen fra ordningen koordineres gjennom Grønt Punkt, som Plastretur ligger under. Vis mer

Skal nå gjenvinningsmål

EU har som mål at 50 prosent av all plastemballasje skal gjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030. Det gjelder også i Norge.

I dag sendes så godt som alt plastavfallet fra Norge til sortering og behandling i andre europeiske land. Sånn kan det ikke fortsette, mener administrerende direktør i Plastretur, Karl Johan Ingvaldsen.

– Hvis alle land i EU skal nå de målene de har i EU-systemet, så må det bygges betydelig økt sorteringskapasitet for plast i Europa. Da kan det være risikabelt å stole på at det vil være nok kapasitet for å håndtere norsk plast også.

Administrerende direktør i Plastretur, Karl Johan Ingvaldsen, vil ha mer av verdikjeden for plastgjenvinning i Norge.

Ny norsk plastindustri

Dermed må Norge ta seg av større deler av verdikjeden for gjenvinning. Da trengs anlegg for grovsortering, anlegg for finsortering og anlegg for videre behandling av plasten.

Flere kommuner jobber med å etablere anlegg som skal hente plastemballasje ut av restavfallet fra husholdninger. Fortum skal bygge gjenvinningsanlegg.

Og nå kommer altså det første anlegget for finsortering av plast.

Mindre blir brent

Anlegget, som har en prislapp på rundt 600 millioner kroner, vil på det meste kunne sortere 90.000 tonn plast i året. Ved full kapasitet vil prosjektet sørge for bortimot 40 arbeidsplasser.

Holtskogen næringspark setter i gang med selve bygget om bare noen uker. Tomra og Plastretur har nå bestemt seg for å fylle det med innhold. I 2025 skal alt stå ferdig.

Der inne vil plasten bli sortert etter ulike typer. Disse kategoriseres så etter hvorvidt de kan gjenvinnes eller ikke og på hvilken måte de kan gjenvinnes – mekanisk eller kjemisk. Plasten som kan gjenvinnes, blir deretter sendt til videre behandling.

– Dette anlegget vil minimere mengden plast som sendes til forbrenning. Det vil få ut nesten maksimalt av det du kan få ut av plasten, sier Amland i Tomra.

Fortsatt mye gjenvinning ute

Amland tror store deler av den sorterte plasten fremdeles vil bli sendt til andre land i Europa for videre prosessering. Men da vil mindre av det bli brent som avfall.

– Vi sorterer bort det som ikke kan gjenvinnes. Vi tar inn avfall, og så sender vi ut et produkt som kan brukes som råvare i nye produkter.

Men for å faktisk kutte ned hvor mye plast som blir brent, er Amland og Ingvaldsen avhengig av at kommunene gjør sitt.

Mesteparten av plasten går i restavfall

Anslag fra Plastretur viser nemlig at bare rundt 40 prosent av plasten vi bruker i husholdningene blir kildesortert som plast.

Resten havner i restavfallet.

Med den plasten som kildesorteres riktig i dag, vil fabrikken i Holtskogen kunne finsortere rundt 35.000 tonn hvert år. Men skal den utnytte sitt fulle potensial til å sortere 90.000 tonn hvert år, må det på plass flere anlegg i kommunene for å hente plastavfall ut av restavfallet.

– Skal vi ha sjans til å nå målene våre, må vi få tak i mer av plasten enn det vi gjør i dag, sier Ingvaldsen.