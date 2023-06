Magnus fikk solid gevinst på boligen – nå spår ekspert at toppen er nådd

Magnus Liland (28) er fornøyd med leilighetssalget, selv om prisen endte under prisantydning. Boligforsker tror pristoppen allerede er nådd.

Magnus Liland valgte å selge toromsleiligheten på Adamstuen under prisantydning. Flere eksperter tror boligprisveksten nå vil flate ut.

– Det var helt sprøtt å plutselig få 4,5 millioner skattefrie kroner inn på konto, sier Magnus Liland.

28-åringen solgte i slutten av mai den 43 kvadratmeter store toromsleiligheten sin på Adamstuen i Oslo. Selv om salgssummen endte 90.000 kroner under prisantydning, er Liland godt fornøyd med salget.

– Jeg har hørt disse historiene om folk som selger langt over prisantydning, så jeg håpet selvsagt at det skulle skje i min budrunde også. Men det er vanskelig å være misfornøyd – det har vært lukrativt å eie denne leiligheten i fire år, fastslår han.

Eiendom Norge legger mandag frem boligprisstatistikken for mai. På forhånd er ekspertene mer eller mindre samstemte om at fasiten vil vise boligprisvekst for femte måned på rad.

Ved utgangen av april hadde boligprisene i Norge steget med 6,8 prosent, til tross for høy prisvekst og gjentatte spådommer om at rentegaloppen bare skal fortsette.

Magnus Liland er konsulent i det amerikanske konsulentselskapet Bain & Company, og har det siste året jobbet og vært bosatt i Sør-Afrika. I denne perioden leide han ut Oslo-leiligheten.

Når han nå skal flytte til Frankrike for å ta en MBA (Master of Business and Administration), bestemte han for heller å selge og betale ned boliglånet.

– På grunn av rentenivået, var det ikke så gunstig å fortsette å leie ut. Dessuten sier norske skatteregler at du selv må ha bodd i boligen i 12 av de siste 24 månedene for å unngå skatt på gevinsten av et boligsalg, forteller han.

For en måned siden bestemte Magnus Liland seg for å selge leiligheten sin. I helgen vasket han den ut og gjorde boligen klar for overtagelse.

Og selv om det ikke ble en ellevill budrunde tidligere i uken, sitter Liland likevel igjen med en solid gevinst etter boligsalget.

– Megleren sa på forhånd at jeg kunne trekke boligen fra markedet og prøve igjen i juli, uten å betale noe ekstra, dersom jeg ikke var fornøyd med prisen. Da det kom et bud, like under prisantydning, tenkte jeg at det var like greit å selge, sier Liland.

Tror pristoppen er nådd

Det kan ha vært lurt, skal vi tro boligforsker Mari O. Mamre ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun mener det kun er et spørsmål om tid før boligprisfallet kommer.

Hun venter riktignok at boligprisene økte moderat i mai, men tror prisene har nådd pristoppen for året.

– Prisutviklingen så langt i år har vært overraskende sterk, men jeg tror vi nådde toppen i april og at pilene nå vil peke nedover. Så langt i år har boligprisene i stor grad blitt presset opp som følge av et etterspørselsoverskudd, særlig i de store byene, sier Mamre.

Boligforskeren viser til at det ble lagt ut færre boliger for salg både i februar og mars, sammenlignet med året før.

Mari O. Mamre, boligforsker på NMBU.

– Tallene for april viste at selgerne hadde kommet mer på banen, og kunne tyde på at vårslippet kom litt sent i gang i år. Flere boliger på markedet fører til at folk på boligjakt tar seg bedre tid og at temperaturen i budrundene kjølner, sier hun videre.

– Enormt mange oppdrag

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren tror også fasiten vil vise en svak prisøkning i mai.

– Jeg tror boligprisveksten i Norge lander et sted mellom null og 0,5 prosent. I Oslo økte trolig prisene litt mer, sier hun.

Meier sier at meglerkjeden ved utgangen av mai hadde «enormt mange» oppdrag.

– Årets mai er den nest beste maimåneden vår noensinne knyttet til antall oppdrag inn. For bruktboliger er det trolig «all-time high». En betydelig økning i tilbudssiden vil nok føre til at prisene jevnes ut i løpet av sommeren og at vi får et prisfall på høsten som normalt, sier Meier og skynder seg å legge til:

– Men jeg tror ikke på noe mageplask, slik som enkelte økonomer. Ved utgangen av året tipper jeg boligprisene i Norge har økt med pluss/minus tre prosent, og at veksten har vært litt høyere i Oslo.