Bilforhandler må betale 50.000 kroner for bilsalg til Russland

Dette er første gang en norsk bedrift straffes for å ha brutt sanksjonene mot Russland.

SANKSJONSBRUDD: Bilen som ble solgt er en Hongqi E-HS9. Bilen på bildet er ikke bilen som ble solgt, men fra modellen ble testet i VGs biltest.

1. juli i fjor leverte Utenriksdepartementet en anmeldelse til PST, der et selskap mistenkes for ulovlig å ha solgt en Hongqi E-HS9 til Russland.

– Vi snakket med firmaet om hva som hadde skjedd. Lederen samarbeidet godt med oss, men synes det var vanskelig å forholde seg til bestemmelsene i loven. Vi kom frem til at bestemmelsene var overtrådt, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST.

Sammen med statsadvokaten kom PST frem til at EB Autoshop skulle få et forelegg på 50.000 kroner for brudd på sanksjonene.

Dette er første gang et selskap straffes i Norge for å ha brutt sanksjonene mot Russland, bekrefter PST.

Politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST.

– Vi mener sanksjonsbruddet var forsettlig – han var klar over at han solgte en bil til en russer, men han sier han var ukjent med at det var straffbart, sier Hafsmoe.

– Vi har ikke rettspraksis å forholde oss til, men mente at 50.000 kroner ville være anslagsvis fortjenesten på salget.

Fikk kopi av pass

Daglig leder Andreas Budak i familiebedriften EB Autoshop forteller at de ble kontaktet av noen som ville kjøpe en bil til en kunde i Russland i april 2022.

Bilen var lyst ut via en annonse på Finn, og partene ble enige om en salgspris, forteller han.

Andreas Budak er daglig leder i EB Autoshop.

– Vi sjekket opp hvem kjøperen var, vi var jo bevisst på at han var en russer, og jeg hadde litt kjennskap til at det fantes sanksjonerte personer, direkte eller indirekte, av EU, sier Budak til E24.

Etter ha fått informasjon om kjøperen, blant annet kopi av pass, gjorde bedriften undersøkelser uten å finne russeren på listen over sanksjonerte personer.

– Det så ikke ut som dette var noen stråmann heller, som skulle kjøpe bilen for en annen type. Alt virket egentlig veldig greit. Og vi sa at pengene måtte overføres over banksystemet, vi kunne ikke ta imot kontanter. Så alt måtte gå gjennom offisielle kanaler, så alt kunne være transparent og sporbart.

Overrasket

Handelen ble gjennomført ved at pengene ble overført og mellommannen fikk overlevert bilen da pengene var på konto.

– Da trodde vi at vi var ferdige med handelen, men så gikk det noen dager, og så ble pengene sperret av banken.

Banken viste til hvitvaskingsrutiner, og Budak forteller at de overleverte all tilgjengelig informasjon. Det samme gjorde de da saken gikk til UD, og til slutt da UD anmeldte dem for brudd på sanksjonsforskriften og saken ble etterforsket av PST.

– Hva tenkte du da?

– For oss var det ganske overraskende, vi hadde jo samarbeidet med UD og gitt all informasjon vi hadde, vi ville være åpne. Så det var overraskende.

Sanksjoner mot Russland Som en reaksjon på krigen i Ukraina har EU innført sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet opp om EUs sanksjoner mot Russland, med noen tilpasninger. I tillegg videreføres alle eksisterende sanksjoner mot Russland innført etter 2015. Målet er å redusere Russlands mulighet til å finansiere krigen. Sanksjonene har gjort at muligheten for å drive handel med Russland er sterkt innsnevret. Brudd på sanksjonene er straffbart – også omgåelse av sanksjonene. For norske bedrifter innebærer tiltakene en aktsomhetsplikt, som betyr at bedriftene må undersøke om deres virksomhet rammes av noen av tiltakene, og sjekke om det er grunn til å tro at listeførte selskaper eller personer er involvert. kilde: regjeringen.no Vis mer

– Blitt læring

PST kalte bedriften inn til avhør i vår. Etter avhøret ga PST beskjed til UD om at det ikke lenger var behov for å fryse pengesummen.

– Vi tar ansvar for det vi har gjort, og har samarbeidet med myndighetene i denne saken. Vi har erkjent at vi gjorde en feil, så tar vi ansvar for det som er gjort og tar lærdom av dette, sier Budak.

– Jeg vil også understreke at denne hendelsen har styrket våre rutiner, for å sikre at vi har full overholdelse av alle internasjonale lover og sanksjoner. Dette er blitt læring for oss, rett og slett.

Sanksjonene gjelder kjøretøy med en verdi på over 50.000 euro, som tilsvarer rundt 590.000 norske kroner.

Brudd på sanksjonsloven straffes med bøter eller fengsel inntil tre år, eller begge deler. Dersom man uaktsomt bryter loven kan man straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

Denne uken ble EU-landene enige om det som er den ellevte sanksjonspakker mot Russland.

Norge har sluttet seg opp om EUs sanksjoner. Sanksjonene innebærer blant annet en oversikt over varer som det er forbudt å kjøpe og/eller selge til Russland – deriblant dyre biler.