Saken mot Oljefondet: – Vi har ikke oppnådd likeverdig behandling og likeverdig lønn

Under rettssaken mot Oljefondet sier Elisabeth Bull Daae (51) at hun kjemper en kamp for at kvinner i finans skal bli behandlet på linje med menn.

FLAMMENDE INNLEGG: Elisabeth BUL Daae sier hun gjør dette for at andre kvinner skal ha en trygg arbeidsplass.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Elisabeth Bull Daae fortsetter sin forklaring for retten tirsdag. Hun har saksøkt sin arbeidsgiver Oljefondet, og kommer til å kreve et beløp i 10 millionersklassen i oppreisning.

51-åringen mener hun har blitt trakassert og lønnsdiskriminert i sin tidligere jobb. Hun har jobbet i Oljefondet i 19 år, og har hatt flere ulike lederroller i avdelinger som jobber med analyse.

Norges Bank avfeier anklagene, og mener dette er en trist sak om en arbeidstager som føler seg forbigått og er personlig skuffet over å ikke ha hatt den fremgangen i karrieren som hun ønsker seg.

De mener Oljefondet har brukt store ressurser på å holde Bull Daae fornøyd.

FORKLARING: Bull Daae forklarer seg manag og tirsdag.

Dette er saken Elisabeth Bull Daae (51) har jobbet i Oljefondet siden 2004. Hun har en doktorgrad i matematiske modelleringer, og fikk etter hvert en lederstilling i analyseavdelingen. Hun mener hun har blitt presset ut av sin jobb, og at mannlige kolleger har oppført seg nedlatende og trakasserende mot henne. Hun mener også at hun har blitt lønnstrakassert. Rettssaken foregår over fire dager, og topper i Norges Bank, som Ida Wolden Bache og Nicolai Tangen, er på vitnelisten. Vis mer

Les også Føler seg ydmyket av Oljefondet: – Hensynsløst

Snakket om sine døtre

Etter å ha forklart seg mandag, skal Bull Daae fullføre sin forklaring tirsdag.

Etter en lengre utspørring fra sin advokat, blir hun spurt om hvorfor hun velger å ta kampen, og saksøke sin arbeidsgiver.

Bull Daae tar en pause, før hun forteller at hun ser på dette som en kamp hun må kjempe på vegne av sine døtre, og andre kvinner i finans.

– Jeg har sittet i finans i over 20 år som kvinne. Og jeg er ikke den eneste som har opplevd at ting ikke går helt på skinner som kvinne, sier hun.

Hun forteller at hun brukte lang tid på å bestemme seg for om hun skulle ta kampen, eller bare gå vekk ifra det hele. Så tenkte hun på sine døtre.

– Jeg har tre døtre som begynner å bli voksne. De skal ut i arbeidslivet selv. Jeg så meg selv i speilet og tenkte, «skal jeg bare gå vekk?». Det er det lureste. Bare gi deg, så kan du komme videre. Det er for meg det smarteste. Så så jeg på de flotte jentene mine. Eldstejenta mi, som jeg er så stolt av. Hun jobber, studerer og står på. Hun fortjener å ikke bli behandlet som en annenrangs borger, sier Bull Daae.

Hun sier at kvinner har oppnådd mye, men at hun mener man i finanssektoren ikke er i mål med likestillingen.

– Det vi ikke har oppnådd er likeverdig behandling, og likeverdig lønn. Hvis jeg gir meg her, hvem skal stå opp, og hvem skal gå foran?, sier hun.

Hun sier at hun ønsker at kollegene hennes også skal ha en trygg arbeidsplass.

– Hvis det ikke går, så har jeg i alle fall prøvd. Da kan jeg se meg selv i speilet, sier hun.

Les på E24+ Dette er saken: Tidligere ansatt i retten mot Oljefondet – mener seg trakassert og lønnsdiskriminert

Rettssaken går over fire uker i Oslo tingrett.

Hevder kvinner tjener mindre

Bull Daae forteller tirsdag om en situasjon da kvinners lønn Oljefondet ble et tema.

Hovedverneombud på arbeidsplassen skulle se på en del kvinner i organisasjonen og hvor mye de tjente, forteller hun.

51-åringen var på det tidspunktet Head of analytics, sjef for analyseavdelingen i Oljefondet. Hun sier at hun selv og flere andre kvinner ikke trodde lønnsforskjellene mellom kvinner og menn var veldig stor innad i organisasjonen.

De detaljerte lønnsdetaljene i Norges Bank er av sentralbankloven underlagt taushetsplikt. Dermed fikk ikke Bull Daae uten videre innsyn i lønnen til mannlige medarbeidere. Hun forteller at hun likevel ba om dette, via sin advokat Sigurd Knudtzon.

ADVOKAT: Sigurd Knudtzon representerer Elisabeth Bull Daae.

– Jeg tenkte at det sikkert ikke er så stor forskjell. Men det var det jo, sier hun.

Pressen har heller ikke fått tilgang på lønnsdetaljene i Oljefondet. Før rettssaken fikk Norges Bank medhold fra retten om at alt som dreier seg om lønnsdetaljer skal behandles bak lukkede dører.

Likevel har Bull Daae og hennes advokat lagt frem enkelte lønnsdetaljer som de mener viser at 51-åringen har blitt betalt mindre enn mannlige kolleger i tilsvarende stillinger.

Oljefondet mener dette er naturlige lønnsforskjeller, og at man sammenligner personer i ulike stillinger.

Ifølge skattelistene tjente Bull Daae 1,5 millioner kroner i 2021. Ifølge et tidligere anslag vil hun kreve rundt 16 millioner kroner i oppreisning, men Knudtzon sa før rettssaken at dette tallet vil bli justert.

Følte seg ledet bak lyset

51-åringen mener det eksisterer en ukultur innad i Oljefondet, og at hun er offer for dette.

Bull Daae forteller tirsdag om prosessen som er roten til rettssaken. I 2018 tok Bull Daae et såkalt secondment, en midlertidig stilling, i en annen avdeling i Oljefondet. Etter planene skulle hun tilbake i sin opprinnelige stilling etter 18 måneder.

I denne perioden har hun også inngått et forhold til en kollega. De to flytter etter hvert sammen, og hun sier hennes ledere synes dette var hyggelig, og at det ikke var noen interessekonflikter i deres jobbsituasjon.

Likevel satt Norges Bank i gang en prosess før hun skulle tilbake i sin opprinnelige stilling. Denne blir holdt hemmelig for Bull Daae.

ADVOKATER: Jan Fougner og Oda Indset representerer Oljefondet i saken.

I perioden høsten 2021 forteller Bull Daae at hun kjenner på at det skjer noe ingen vil snakke med henne om, og at ledere hun stolte på gikk bak hennes rygg.

På sommeren 2022 får hun presentert en rapport som er utarbeidet av Norges Banks internrevisjon, der de erkjenner at hun ikke har hatt et godt psykososialt arbeidsmiljø, men at de ikke kan se at arbeidsgiver har opptrådt feil.

– Det var da jeg skjønte at de hadde en klar plan ved dette, sier Bull Daae.

– At de gjorde grep fordi de trodde dette kunne eskalere til en rettslig konflikt, det synes jeg var jævlig å høre.

Rapporten konkluderte med at det ikke er grunnlag for at Bull Daae kan gå til rettslige skritt mot sin arbeidsgiver.

Tror hun ble behandlet dårlig fordi hun er kvinne

Bull Daae fortalte i retten om en situasjon der hun følte seg trakassert og behandlet på en nedlatende måte.

Hun hadde på høsten 2021 en samtale med en kollega, før hun gikk tilbake til pulten sin på kontoret.

– Noen minutter senere sendte han en chat til meg hvor det står: «Når du møter kollegene dine, kan du si at det er tomt for såpe på herretoalettet».

Bull Daae forteller at hun reagert, og svarte at han kunne ta det opp med de som har ansvar for dette slik hos Norges Bank.

Oljefondets advokater førte i sitt innledningsforedrag at meldingen var knyttet til en prosjektering av hvor herresåpen skulle plasseres på toalettene, og at personen som sendte meldingen trodde Bull Daae hadde et overordnet ansvar for dette. Dette er Bull Daae helt uenig i.

– Hva synes du om Norges Banks beskrivelse av dette?, spurte hennes advokat Sigurd Knudtzon.

– Den er totalt forvrengt. Jeg er ikke enig. Det hadde ikke noe med det å gjøre, sa hun.

Hun forteller videre om flere situasjoner der spesielt en nær kollega frøs henne ut og ignorerte henne.

– Fra å være en senior fagperson, som har tatt avgjørelser, så fikk jeg nå en kald skulder, sa hun.

Hun skal også ha blitt spurt om hun kunne fikse ny melk, og helst økologisk, i kjøleskapene på kontoret.

Knudtzon ville vite om hun trodde dette ville skjedd om det var klart at hun hadde den jobben hun selv trodde hun hadde på det tidspunktet.

– Nei, det er jeg helt overbevist om.

– De så på deg på en annen måte, i en administrativ stilling?, spurte Knudtzon.

– Ja

– Hadde dette skjedd om du var mann?

– Jeg tror neppe en mann hadde blitt bedt om å skifte såpe på dametoalettet. Hvis han hadde en doktorgrad og mange års erfaring innen finans, sa Bull Daae.