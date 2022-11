Tidligere DNV-ansatt nekter straffskyld for korrupsjon

Mannen som står tiltalt for grov korrupsjon etter å ha overlevert informasjon til en russisk etterretningsoffiser mot penger, nekter straffskyld.

Korrupsjonssaken mot den tidligere DNV-ansatte nordmannen går i Oslo tingrett. Bildet er tatt i desember i fjor.

Det erklærte han i Oslo tingrett tirsdag, da rettssaken mot 53-åringen startet.

Den tidligere senioringeniøren i DNV (tidligere Det Norske Veritas) skal ifølge påtalemyndighetene ha mottatt til sammen mellom 40–50.000 kroner i kontanter fra en russisk etterretningsoffiser.

Mot disse pengene skal han ha fremskaffet informasjon fra sitt arbeid i DNV, som han deretter delte med russeren.

Pengene og informasjonen ble utvekslet på ulike møter initiert av den russiske etterretningsoffiseren, ifølge tiltalen. Der skal nordmannen ha blitt påspandert middager.

Etterretningsoffiser for utenrikstjenesten

PST ble klar over tiltalte i juni 2020, forklarer statsadvokat Carl Fredrik Fari under sin innledning tirsdag.

Da hadde mannen og den russiske etterretningsoffiseren allerede hatt kontakt i over to år.

Russeren var offisielt diplomat ved Russlands handelsrepresentasjon i Oslo, forklarer Fari.

– PST er av den oppfatning at denne diplomatplasseringen var et dekke for å drive ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. PST mener å ha identifisert ham til å tilhøre SVR, som er en kortbetegnelse på det som skal være den russiske utenriksetterretningstjenesten, sier statsadvokaten.

Pågrepet på restaurant

Det var den 15. august 2020 at den norske statsborgeren ble pågrepet på en restaurant i Oslo, siktet for grov avsløring av statshemmeligheter.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågrep mannen mens han var i et møte med det de altså mener er en russisk etterretningsoffiser.

Russeren ble dimmitert fra stedet umiddelbart fordi han hadde diplomatisk immunitet. Noen dager senere ble han erklært uønsket i Norge og bedt om å forlate landet, noe han gjorde.

DNV Tidligere Det Norske Veritas.

Et verdensomspennende rådgivingsselskap som arbeider med verifikasjon, revisjon og risikostyring.

Har hovedkontor på Høvik.

Selskapets historie går tilbake til 1864.

Har virksomhet innen maritim næring, olje og gass, fornybar energi, sertifisering og digitale løsninger. Vis mer

Siktet for spionasje

Siktelsen mot nordmannen inkluderte i lang tid å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, i tillegg til grov korrupsjon og hvitvasking.

Da tiltalen var klar i juni, hadde statsadvokaten henlagt punktet om spionasje. Årsaken var at intet straffbart forhold kunne anses bevist.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari (t.h.) henla spiontiltalen mot mannen i juni i år. Nå handler det først og fremst om korrupsjon i Oslo tingrett.

– Grunnen til at den siktelsen er henlagt er at etterforskningen ikke har avdekket at de opplysningene som skal være overlevert har vært av sånn karakter at de kan skade det som i loven heter grunnleggende nasjonale interesser, sa statsadvokat Carl Fredrik Fari til E24 i juni.

Dermed står nordmannen nå tiltalt for korrupsjon. Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Oslo tingrett.