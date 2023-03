FT: UBS tilbyr 1 milliard dollar for Credit Suisse

Storbanken UBS er villig til å betale opptil 1 milliard dollar for kriserammede Credit Suisse, ifølge Financial Times.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger

Saken oppdateres...

Samtidig planlegger sveitsiske myndigheter en lovendring for å hoppe over en avstemning blant aksjonærene i UBS for å rekke å få på plass en avtale før mandag, skriver avisen.

1 milliard dollar tilsvarer rundt 10,7 milliarder norske kroner.

Oppgjøret mellom de to største bankene i Sveits skal skje i aksjer, til en brøkdel av sluttkursen fredag. Det vil nærmest slette alle verdiene til dagens Credit Suisse-aksjonærene, forteller fire kilder med kjennskap til saken.

Kildene sier avtalen etter planen skal signeres søndag kveld.

I en situasjon som utvikler seg svært raskt, er det ingen garanti for at betingelsene er de samme eller at avtalen faktisk blir gjennomført, sier de samme kildene.

Les på E24+ Uro etter bankkollaps: Dette bør du gjøre med aksjene dine nå

Flere medier har i helgen meldt om at UBS, har vært i samtaler om å kjøpe deler eller hele Credit Suisse. Det har også vært ønske om en enighet før børsåpning mandag morgen.

Tildigere søndag sa sjefstrateg i Handelsbanken, Halfdan Grangård, til E24 at det burde komme en avklaring for banken raskt.

– Kundenes uttak blir større. Det haster å få til dette. Bankene er avhengig av kundenes tillit. Har de ikke den, forsvinner hele overlevelsesgrunnlaget til banken, sa han til E24.

Han mente også at det mest sanynslige utfallet vil være en «slags fusjon fusjonSammenslåing av selskaper» av Credit Suisse og UBS:

– Det virker som at tilsynsmyndighetene i Sveits foretrekker den varianten, men det er en utrolig komplisert deal å få til. Den enheten som eventuelt blir igjen, blir ekstremt stor.

Les også Sjefstrateg om Credit Suisse: – Det må komme en avklaring veldig fort

Den siste uken har det vært fullstendig krise i Credit Suisse, men banken har i lanf tid vært fulgt av problemer.

De siste fem årene har aksjen falt 90 prosent. Men onsdag stupte aksjen, før den igjen snudde torsdag. Fredag tiltok nedgangen igjen.

Credit Suisse har ikke vært den eneste banken med problemer.

Uroen startet med en rekke bankkollapser mot slutten av forrige uke. Først gikk kryptofokuserte Silvergate over ende, før markedene rettet blikket mot Silicon Valley Bank (SVB).

Senere ble også Signature Bank satt under administrasjon av myndighetene i USA.