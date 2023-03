Jubelstemning, luksusliv og dyre biler: Norske myndigheter advarer

Nettverksselskapet «Be» frister ungdommer med et liv i luksus, valutaspekulasjon og enorme bonuser. Norske myndigheter mener selskapet ligner et ulovlig pyramidespill.

En kinosal i Oslo er så godt som fullsatt av unge voksne. Det spilles høy trancemusikk. På gulvet foran lerretet står en mann og roper:

«Det er min tid nå. Det er min tid nå!»

Folkene i salen roper tilbake.

«Det er min tid nå!»

De klapper og jubler.

18. februar i år gikk arrangementet «Supersaturday» av stabelen i Sal 1 på Klingenberg kino i Oslo. Flere hundre ungdommer var til stede.

Ifølge billettene var arrangøren «Be Movement». Arrangementet er knyttet til selskapet «Better Experience» (Be), som oppgir å ha hovedkontor i Dubai.

Den siste tiden har det vært arrangert Be-samlinger over hele Norge, blant annet i Porsgrunn, Haugesund, Finnsnes, Trondheim og Kristiansand. Markedsføringen er tydelig rettet mot unge.

Søndag 26. februar var det et Be-arrangement på Vannkanten Kulturarena i Bergen. Personen som var oppført som leietager, fortalte E24 at de ikke ønsket at media skulle være der.

Selskapet har ikke svart på E24s spørsmål om hvor mange medlemmer de har i Norge.

Be hevder de selger apper med blant annet webinarer om krypto og valutatrading. De tilbyr også en reiseplattform som ifølge Be gir opp til 75 prosent rabatt, sammenlignet med Booking.com.

I en video hevder selskapet at dersom man verver tilstrekkelig mange kunder, som igjen verver andre kunder, er det mulig å tjene rundt en halv million kroner i måneden i bonus.

Mistenker pyramidespill

Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt flere titalls henvendelser om selskapet.

I et brev til Be fra oktober 2022, skriver tilsynet at de ser så alvorlig på virksomheten at de advarer folk mot selskapet.

Tilsynet skriver at de ikke har grunnlag for å «slå endelig fast at virksomheten er ulovlig», men at Be har «klare likhetstrekk med ulovlig pyramidevirksomhet».

«Dersom omsetningen i virksomheten i Norge i særlig grad er knyttet til verving i form av medlemsavgift eller overprisede varer, så vil virksomheten regnes som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem i Norge», skriver tilsynet.

Tilsynet understreker at dersom selskapet driver ulovlig, risikerer både selskapet og personene som deltar og reklamerer for det, bot eller fengsel.

Avviser anklagene

I et svar til Lotteri- og stiftelsestilsynet avviser en representant for Be påstandene om at selskapet har likhetstrekk med pyramidespill.

De avviser også at selskapet gir investeringsråd, og skriver at det ikke er mulig å investere gjennom plattformene. Videre svarer de at det ikke er nødvendig å betale for å bli med, og at inntektene medlemmene får utelukkende kommer fra salg av Be’s produkter – ikke fra verving av nye medlemmer.

E24 har stilt en rekke spørsmål til Be. Selskapet svarer ikke direkte på pyramidespill-anklagene, men viser til svaret de har gitt Lotteri- og stiftelsestilsynet.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med to norske personer som har bidratt på Be-arrangementer, og selv promoterer selskapet i sosiale medier. De har ikke svart på henvendelsene.

Mangler oversikt over omfanget

Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet sier til E24 at de i perioder har fått henvendelser om Be hver dag.

– Vi ser at de har en aktiv markedsføring og at de har vervemøter i Norge. Men omfanget i Norge har vi ikke oversikt over, sier hun.

Amble mener selskapet har flere trekk som ligner pyramidespill.

– De må betale for å delta og det er vervepremier. I tillegg er det en fast betaling, som et abonnement. Og det er mulig å verve personer nedover i systemet. Det er også vanskelig å forstå hva det er man betaler for, sier hun.

En representant for Be skriver i en e-post til E24 at de ikke kan opplyse om hvor mange «distributører» de har. I en ett år gammel video fra selskapet hevder en av lederne at selskapet har 60.000 aktive kunder.

«14.000 deltagere»

På Be’s Youtube-kanal ligger det videoer fra store stadionarrangementer i utlandet, fulle av festkledde mennesker. De klemmer, jubler og gråter. I en av videoene holder flere av deltagerne norske flagg, og konfettien faller fra taket.

Videoen er fra et arrangement i Roma der en nordmann ble hyllet for innsatsen i Be. E24 har ikke fått kontakt med nordmannen.

Helgen 25.–26. mars har Be annonsert et arrangement på Oslofjord Convention Center utenfor Sandefjord.

Billettene koster fra rundt 600 til 7000 kroner. I informasjonen om arrangementet sto det tidligere at de forventer 14.000 deltagere. I en e-post til E24 tidligere i uken, skrev Be at de forventer rundt 2000 deltagere, og at tallet 14.000 er en tastefeil som de nå vil rette opp i.

Fredag ettermiddag opplyste Oslofjord Convention Center til E24 at de nå har avlyst arrangementet. Kongressenteret begrunnet avlysningen med advarselen fra norske myndigheter mot Be.

Selskapet Be og Islam-brødrene forventer rundt 2000 personer på et arrangement i Sandefjord i slutten av mars.

Luksus og rikdom

I sosiale medier legger Be-medlemmer ut bilder av eksotiske reiser, eksklusive flyreiser og dyre biler.

Ifølge en informasjonsvideo fra Be, koster det opp til 15.000 kroner å få tilgang til selskapets produkter og apper som tilbyr opplæring i valutaspekulasjon, tilgang til webinarer, og en plattform for å bestille billige reiser. Deretter koster tilgangen opp til 1.500 kroner i måneden.

«Be gir ingen råd om investeringer i Norge eller noe annet sted i verden. Det er gjort klinkende klart i dokumentet vi har delt med [Stiftelses- og lotteritilsynet]», skriver selskapet i en e-post til E24.

Selskapet reklamerer også med at dersom du klarer å verve to betalende kunder, trenger du aldri mer betale den månedlige avgiften.

E24 har spurt om Be kan forklare hvilke produkter de selger, og hvordan medlemmene og selskapet tjener penger.

«BE-distributører betaler ikke noe for å bli distributør. BE-distributører får ingen inntekt fra ren rekruttering. Den eneste måten å få inntekt på er via salg som salgsprovisjon», skriver selskapet.

I en video fra selskapet viser lederne frem dyre biler og eksklusiv livsstil.

Brødre med Onecoin-bakgrunn står bak

Ifølge selskapet er det brødrene Monir, Moyn og Ehsaan Islam som står bak Be. To av brødrene, Monir og Moyn, har bakgrunn fra kryptosvindelen Onecoin. Ifølge det amerikanske justisdepartementet, var Onecoin et pyramideselskap som solgte en verdiløs kryptovaluta for totalt 40 milliarder kroner, til investorer verden over.

Ifølge det som skal være en pressemelding fra Be, hevder brødrene å ha blitt ført bak lyset av Onecoin-ledelsen, og at de forsøkte å advare andre. Det fremgår at brødrene skal ha bidratt til at rundt 700 personer ble med i Onecoin.

I en e-post til E24 skriver Be at «Mr. Islam» hverken var eier, promotør eller ansatt i Onecoin, men at han ble med ved å «kjøpe en pakke i likhet med millioner av andre», og trodde det var et ærlig selskap.

«De var bare med i syv måneder eller mindre, tapte penger og forlot selskapet. De har siden oppfordret alle til å ikke bli involvert i det selskapet», skriver Be i e-posten.

Tårer og jubel

Fra scenen på et Be-arrangement i Colombia, forteller Monir Islam deres historie.

Han hevder de gikk fra å være fattige, til å bli rike og suksessfulle, men forteller ingen detaljer om selskapets utvikling.

«Alt jeg ønsket å gjøre var en god ting. aldri skade noen, elske mennesker, ta vare på folk, ta vare på familien min og bare gjøre noe godt for å forandre livet mitt», sier Monir Islam gråtende fra scenen. I salen gråter publikum med ham.