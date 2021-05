Tesla X-eiere topper listen over personlige bilskilt: – Ikke så konservative

Mercedes-Benz er bilmerket med flest personlige bilskilt, men målt etter antall biler det ingen som er så glade i ordningen som Tesla-eiere.

LAKSE-TESLA: Botholf Stolt-Nielsen er en av mange tusen nordmenn som har sikret seg et personlig bilskilt. Her avbildet med sin Tesla Model X i Ålesund, som er bilmodellen flest har valgt å kjøpe personlig bilskilt til. Vis mer byoutline Kristoffer Antonsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg har både Seafood og Salmon, sier lakseeksportør Botholf Stolt-Nielsen.

Han er en av 9.428 nordmenn som har skaffet seg et personlig bilskilt siden det ble muliggjort i 2017.

– Jeg bestilte skiltene samme dag som det var mulig, sier Stolt-Nielsen som har en Tesla Model S og en større Tesla Model X, som for øvrig er den bilmodellen som flest har bestilt personlig bilskilt til.

Ifølge data fra Statens vegvesen er det Mercedes-eierne som har bestilt flest personlige bilskilt, mens det er Tesla-eierne som har flest personlige bilskilt målt opp mot antall biler registrert i Norge, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Les også Tesla dømt i forliksrådet

– Tesla-eiere er åpne for nye ting

Stolt-Nielsen sier bilskiltene er mer en gimmick enn noe annet. Han leder til daglig fiskeeksportøren Ocean Supreme i Ålesund som solgte norsk fisk til Asia og andre deler av verden for nesten 1,5 milliarder kroner.

– Vi har mange asiatiske kunder, og de synes bilskiltene er litt kule, i tillegg til det norske flagget på skiltet. Da blir det jo liksom norsk salmon, sier han.

Den eneste nedsiden med å ha et personlig bilskilt alltid vet at det er han som kjører bilen.

– Så jeg må kjøre fint, humrer Stolt-Nilsen.

– Hvorfor tror du Tesla-eiere topper listen over bilister med personlig bilskilt?

– Det kan jo være at Tesla-eiere er mer åpne for nye ting. Man er ikke så konservative. Jeg er ikke interessert i bil, for meg er det bare et fremkomstmiddel, men jeg liker ny teknologi og tenkte nytt.

ÅPEN FOR NYE TING: Botholf Stolt-Nielsen sier han tror mange Tesla-eiere kanskje er mer åpne for nye ting enn andre bileiere, og at derfor mange har kjøpt sitt personlige bilskilt. Vis mer byoutline Kristoffer Antonsen / sipausa

Tyske premiumbiler dominerer

Det er ikke de billigste bilmerkene som går oftest igjen på statistikken over personlige bilmerker.

Spesielt fire bilmerker skiller seg ut. Tallet i parentes viser prosentandelen med personlige bilskilt av totalt antall registrerte biler av dette merket:

Mercedes-Benz: 933 personlige bilskilt (0,57 prosent) BMW: 718 personlige bilskilt (0,39 prosent) Tesla: 717 personlige bilskilt (1,22 prosent) Volkswagen: 649 personlige bilskilt (0,17 prosent)

Dykker man litt lenger ned i materien og ser på bilmodeller, ser det noe annerledes ut:

Tesla Model X: 268 Tesla Model 3: 201 Tesla Model S: 191 Volkswagen Golf: 161

Av de 9.429 bileierne som har kjøpt personlige kjennemerker, er det 2.609 som ikke står oppgitt med bilmerke eller modell.

Les også Bitcoin har rast etter Teslas retrett: – Vår holdning overfor våre kunder er: Hold dere unna

Går mot utvidelse av ordningen

Det er snart 10.000 personlige bilskilt i Norge, fire år etter at slike skilt ble muliggjort. Nå blir også ordningen utvidet og flere typer personlige skilt blir lovlige.

Flere størrelser er på trappene og personlige skilt til tilhenger skal bli lov.

Det har blitt penger av ordningen også, hvor overskuddet går til arbeid med trafikksikkerhet, opplyser Statens vegvesen.

– Vi har hatt drøyt 84 millioner i inntekt på ordningen, og av dette har vi beregnet drøyt 50 millioner i overskudd, sier kommunikasjonsmedarbeider i Statens vegvesen, Simen Narjord.