Tyskland åpner monopolsak mot Amazon

Tyske myndigheter har startet gransking av netthandelsgiganten Amazon for mulig konkurransehemmende virksomhet.

Tyske myndigheter bruker en ny konkurranselov for å granske om Amazon misbruker sin markedsmakt. Vis mer byoutline John Locher / AP / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Konkurransetilsynet undersøker om Amazon har en økonomisk maktposisjon som nesten er umulig å utfordre, og om selskapet jobber på tvers av ulike markeder, opplyser tilsynets leder Andreas Mundt.

Dersom Amazon bryter reglene, kan tilsynet handle raskt «for å hindre mulig konkurransehemmende virksomhet», sier Mundt.

Granskingen skjer med hjemmel i landets nye konkurranselov, som gir myndigheten mer makt til å holde store teknologiselskaper i tømmene. Dette er andre gang den nye loven tas i bruk. Tyskland oppdaterte loven omtrent samtidig som EU-kommisjonen foreslo nye regler for å innskrenke makten til de største nettselskapene.

– Vi fortsetter å fokusere på innovasjon for både kundene og de bedriftene i Tyskland som selger i våre butikker, sier en talsmann for Amazon. Selskaper sier det har 23.000 ansatte i Tyskland.

Amazon-aksjen stiger 0,84 prosent i førhandelen torsdag ettermiddag. Oppgangen kommer etter meldinger om at selskapet skal være i samtaler om å kjøpe opp Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) for omtrent ni milliarder dollar, skriver Financial Times og New York Times.