Forbrukertilsynet mener Stormberg kan ha brutt loven under Black Week

Turtøyprodusenten får beskjed om å endre praksis i fremtidig markedsføring etter flere tilfeller av det Forbrukertilsynet mener kan være «urimelig handelspraksis».

Stormbergs nettkampanjer under Black Week har blitt undersøkt av Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven. Vis mer byoutline Reidar Kolstad/FVN

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I november i år omtalte E24, basert på data fra Prisguiden.no, at Stormberg opererte med førpriser som var satt opp kort tid før Black Week-kampanjen.

Nå har Forbrukertilsynet vurdert Stormbergs markedsføring under Black Week etter en klage. Tilsynet mener selskapet, gitt at dataene fra Prisguiden stemmer, har brutt markedsføringsloven paragraf 6 om såkalt urimelig handelspraksis og paragraf 7 om forbud mot villedende handlinger.

Tilsynet anbefaler selv bruk av Prisguiden og andre prissammenligningstjenester, og advarer hvert år forbrukerne før den store salgskampanjen i november om å være på vakt for tilbud som ikke er så gode som de fremstår som.

Forbrukertilsynet har tatt for seg fire produkter i varselet. Dette er produkter med førpriser som tilsynet mener det er en sjanse for at ikke er «reelle». Det betyr at varen ikke har vært solgt for førprisen en lang nok periode før kampanjen, eller at varen har kostet mindre enn førprisen i tiden før kampanjen.

– Vi er kjent med henvendelsen fra Forbrukertilsynet og tar med oss tilbakemeldingen inn i vårt kontinuerlige arbeid for å gi våre kunder god prisinformasjon og en best mulig kjøpsopplevelse, skriver Stormberg-sjef Heger Nilsen Ekberg i en e-post til E24 på spørsmål om hvordan selskapet stiller seg til mulig brudd på markedsføringsloven.

Les også Stormberg-tilbud var 600 kroner billigere halvannen uke før Black Week

Skal etablere nye rutiner for å unngå prisfeil

På spørsmål om dette vil føre til endringer i selskapets markedsføring, skriver Ekberg at det jobbes med tiltak.

– I Stormbergs nettbutikk har vi mer enn 8.800 varelinjer og ukentlig kampanjer for våre kunder. Vi kan ikke utelukke at det kan ha oppstått feil i prisinformasjon på enkeltprodukter, og vi etablerer derfor nye rutiner som skal bidra til å unngå prisfeil.

Stormberg har foreløpig ikke svart på hva slags rutiner selskapet skal opprette etter henvendelsen fra Forbrukertilsynet.

E24 har også spurt Stormberg om hva slags feil knyttet til prisinformasjon som kan ha oppstått med produktene Forbrukertilsynet omtaler, men har heller ikke fått svar på dette tirsdag ettermiddag.

Les også Forbrukertilsynet har hatt møte med Eiendom Norge: – Vi er bekymret for lokkepriser

Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet sier det vil gå ut brev til en rekke handelsaktører i etterkant av Black Week om brudd på markedsføringsloven. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB scanpix

Går ut brev til flere selskaper

Det er ikke bare Stormberg som får streng beskjed om å følge reglene.

– Jeg kan si at det er mellom 15–20 brev som er på vei ut om samme tematikk knyttet til Black Week, sier Jo Gjedrem, fagdirektør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet ønsker ikke å opplyse om navnene på selskapene før alle brev er sendt ut. Også i fjor fikk flere selskaper streng beskjed av tilsynet om å innrette seg etter lovverket, deriblant elektronikkforhandleren NetOnNet, kjøkkenkjeden Kitch’n og Jollyroom.

Det var dekkselger Tommy Sharif som klaget inn Stormberg til Forbrukertilsynet. Stormberg-eier Steinar Olsen gikk i fjor til søksmål mot Sharif for det han kalte en svertekampanje mot både ham selv, sine ansatte og selskapet, etter at Sharif hevdet at Stormberg blant annet utnyttet Nav-systemet til sin fordel og at selskapet har «syltet ned» penger i Kina.

Da saken var oppe i Kristiansand tingrett ble Sharif pålagt å betale Olsen 130.000 kroner i oppreisningserstatning pluss saksomkostninger.

Les også Forbrukertilsynet ber flyreisende om å sikre seg

Ingen straff

Forbrukertilsynet opplyser at Stormberg ikke vil få noen straff for potensiell overtredelse av markedsføringsloven, men at de ber selskapet endre sin praksis i fremtidig markedsføring.

– Når det gjelder selskaper som vi ikke har tatt opp problemstillingen med tidligere, så nøyer vi oss med å påpeke feilen. Men det er alltid en vurdering av alvorlighetsgraden og om vi har oppdaget lignende atferd hos selskapet tidligere, sier Gjedrem.

– Er deres erfaring at det er nok å påpeke feilen?

– Vi ser at mange av de vi tar opp problemstillingen med, gjør endringer. Det gjelder veldig mange selskaper i ulike bransjer, sier fagdirektøren.

– Men slike brudd på markedsføringsloven, er dette noe du tror man vil få bukt med?

– Vi ser jo som sagt bedring når vi går inn i bransjer, men det vil alltid dukke opp nye aktører og nye problemstillinger, så det er ikke noe vi blir kvitt neste år, sier Gjedrem.