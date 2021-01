Ekspert om Kolonial: – Lykkes de ikke nå, lykkes de aldri

Godt hjulpet av pandemien omsatte Kolonial.no for nesten to milliarder kroner i fjor. Dagligvareekspert Erik Fagerlid mener det bare skulle mangle at de fikk kraftig vekst. Spørsmålet er hvor mange kunder de klarer å beholde utover i 2021.

UNIK MULIGHET: Kolonial får ikke bedre forutsetninger for å lykkes enn det 2020 ga dem, mener dagligvareekspert Erik Fagerlid. Vis mer byoutline Krister Sørbø / E24

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ikke-tradisjonelle mat- og dagligvareaktører fikk et oppsving takket være coronapandemien.

Kolonial.no solgte i fjor dagligvarer på nett for i underkant av to milliarder kroner, nesten det dobbelte av salget i 2019.

Bedre forutsetninger for suksess enn det fjoråret bydde på, kunne ikke nettmat-aktørene hatt, mener dagligvareekspert Erik Fagerlid.

– En sånn mulighet får de ikke igjen. Lykkes de ikke nå, lykkes de aldri. Men de må ha brukt tiden godt for å forhindre at nye kunder går tilbake til gammelt handlemønster, sier han.

For nordmenn liker tradisjonelt ikke å planlegge så mye i matveien, men handler i stedet tre til fire ganger i uken. Å endre dette er Kolonials største utfordring, mener Fagerlid.

– Nå som de har fått mange nye forbrukere på kroken, må de sørge for at de blir. Spørsmålet er derfor hvor mange av de nye kundene Kolonial klarer å beholde utover året.

Dagligvareekspert Erik Fagerlid har tro på matvarehandel på nett, men vedgår at han trodde veksten skulle gå raskere den har. Vis mer byoutline Privat

Kolonial-Karl med klokkertro

Kolonial.no-sjef Karl Munthe-Kaas har klokkertro på at selskapet vil klare å bygge videre på fjoråret.

– Vi hadde like sterk vekst i periodene hvor coronarestriksjonene falt bort. Og kundene som kom inn i disse periodene har oppført seg helt likt som andre kunder, sier han.

Karl Munthe-Kaas, gründer og eier i Kolonial.no Vis mer byoutline Ketil Blom Haugstulen

Munthe-Kaas er mer opptatt av den underliggende trenden, der dagligvarehandel på nett tar litt og litt større markedsandeler. Nå utgjør nettmat omtrent 2 prosent av markedet. Rundt 2030 er vi på 10 prosent, tror Kolonial.no-sjefen.

– I det lange løp tror jeg ikke covid-19 kommer til å spille noen større rolle enn at det ga oss en dult som gjorde at det gikk raskere i en liten periode.

– Nærmer oss lønnsomhet med stormskritt

Erik Fagerlid, som har fult dagligvarebransjen tett i en årrekke, blant annet gjennom 18 år i PA Consulting Group, er fundamentalt positiv til mat og dagligvare på nett. Odd Gisholt, tidligere lektor ved BI, er på sin side mer skeptisk.

– Nettmat kan kanskje gå i store utenlandske byer, der markedet er enormt og matbutikkene er lenger unna der folk bor, men ikke i Norge. Det er et evig tapssluk.

Han påpeker at Kolonial har gått nesten 600 millioner kroner i minus de siste fem årene.

– Mens tapene fra Menys netthandel kan dekkes inn av Norgesgruppen, er Kolonial avhengig av kapital fra eierne, som Rasmussengruppen og svenske Kinnevik. På et tidspunkt vil nok de forlange å få noe penger tilbake, sier Gisholt.

Dagligvareekspert Odd Gisholt har liten tro på matkasser eller mathandel på nett. Vis mer byoutline John Thomas Aarø, E24

Spørsmålet om lønnsomhet er bare et spørsmål om tid, fremholder Karl Munthe-Kaas. De konkrete bunnlinjetallene må man vente på årsrapporten for å se, men 2020 ble en vesentlig forbedring fra 2019, sier han.

Da tapte Kolonial 138 millioner kroner, også det en forbedring fra året før.

– Vi nærmer oss lønnsomhet med stormskritt, sier Munthe-Kaas.

– Folk blir lei

Også såkalte matkasse-tjenester fikk et oppsving med coronapandemien.

Linas Matkasse Group, med Godtlevert og Adams Matkasse, fikk en vekst på 10 prosent i de første ni månedene av 2020 og ifølge markedssjef Ulrika Wallin har fjerde kvartal vært bra.

Odd Gisholt tror 2021 blir tyngre.

– Rett og slett fordi folk lærer seg innholdet i kassene, går lei og sier opp abonnementet. Matkassenes problem er at de hele tiden må skaffe seg nye kunder. Min grunnholdning er derfor at jeg er skeptisk, sier han.

– I tillegg ble det hverken påske- eller sommerferie som normalt i fjor, noe som sørget for en boost for matkassene. Men etter hvert skal vi reise igjen og vi skal på restaurant. Da blir det mer uregelmessigheter og flere grunner til å si opp tjenesten.

Ulrika Wallin sier at det er vanskelig å forutsi nøyaktig hva som skjer med de nye kundene når pandemien er over, men sier at veksten i 2020 handlet like mye om at deres faste kunder bestilte matkasse oftere.

– Vi tror derfor ikke at dette bare er en tilfeldig tilvekst som kommer til å forsvinne etter pandemien. Behovet for å spise middag blir jo ikke borte.

