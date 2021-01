Rickard Gustafson slutter som SAS-sjef

Rickard Gustafson forlater SAS etter ti år i sjefsstolen, og går til det svenske industriselskapet SKF. – Skuffet og lei meg, sier styrelederen.

Rickard Gustafson seg som SAS-sjef etter ti år. Vis mer byoutline Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Rickard Gustafson forlater SAS etter ti år som toppsjef.

Hans siste dag som administrerende direktør vil senest bli den 1. juli.

– Etter ti intense og stimulerende år har tiden kommet for at jeg skal gi stafettpinnen videre til neste konsernsjef i SAS i løpet av den første halvdelen av 2021, siden jeg har akseptert muligheten til å bli med i en av Sveriges største industrikonsern, sier Gustafson i en melding fra flyselskapet.

– SAS har en sterk posisjon i det skandinaviske markedet og er godt posisjonert til å lede luftfartsindustrien mot en mer bærekraftig fremtid når pandemien er kommet under kontroll, sier Gustafson.

Går til SKF

Industrikonsernet Gustafson sikter til er det svenske selskapet SKF.

Der skal han ta over som administrerende direktør i løpet av året, ifølge en pressemelding.

– Jeg er spent og takknemlig for muligheten til å bli med i SKF, et høyt respektert selskap innen sin bransje, sier Gustafson.

Før han tok over som SAS-sjef for ti år siden, ledet Gustafson det skandinaviske forsikringsselskapet Codan/Trygg Hansa. Han har også hatt flere stillinger i General Electric.

– Skuffet og lei meg

Det er ikke klart hvem som skal ta over som SAS’ nye toppsjef, men flyselskapet har startet letingen.

– SAS er fortsatt i en kritisk, men stabil posisjon, og styret har selvfølgelig umiddelbart startet prosessen med å utnevne en ny konsernsjef for SAS, sier styreleder Carsten Dilling i en uttalelse.

Han takker den avtroppende toppsjefen for innsatsen.

– Jeg er både skuffet og lei meg for at Rickard vil gå videre fra hans viktig rolle i SAS. Samtidig vil jeg på vegne av SAS-styret takke Rickard for hans fantastiske opptreden i løpet av de ti årene han var administrerende direktør, sier Dilling.

– Under Rickards ledelse har SAS gjort en bemerkelsesverdig vending, fra tap til flere år med lønnsom drift. I det siste har han ledet selskapet med trygge hender i den første delen av den tøffeste krisen i selskapets 75 år lange historie, fortsetter han.

Historisk underskudd

SAS, som operer med avvikende regnskapsår, slapp sin siste kvartalsrapport tidlig i desember.

Her kom det frem at flyselskapet noterte et resultat før skatt på minus 10,6 milliarder norske kroner i fjerde kvartal.

Det er det største underskuddet i selskapets moderne historie, ifølge en oversikt som strekker seg tilbake til 2006.

SAS har i likhet med resten av luftfarten slitt tungt med viruspandemien og påfølgende reiserestriksjoner.

De siste trafikktallene fra selskapet, som gjelder for november 2020, viste et passasjerfall på 86 prosent sammenlignet med året før. Den måneden fløy totalt 331.000 passasjerer med SAS.

Flyselskapet har i løpet av høsten fått satt opp en omfattende krisepakke i møte med pandemien.

Den inkluderer flere emisjoner, der friske penger har blitt sprøytet inn av den svenske og danske staten. Også Wallenberg-familien og andre eiere har bidratt. I tillegg har SAS konvertert en del gjeld.

Den norske staten har ikke deltatt i krisepakken.