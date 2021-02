4.000 fikk vite at bankkunde ikke hadde betalt på lånet sitt

Sparebanken Vest sendte torsdag morgen ut en melding til 4.000 av sine kunder, der de opplyste at en navngitt person ikke hadde betalt lånet sitt i tide.

Meldingen, som ble sendt ut torsdag morgen, skulle påminne en lånekunde om en manglende innbetaling ved forfallsdato.

– Vi jobber nå på spreng for å se hvor mange som har fått denne meldinga. Det er et betydelig omfang. Per nå ser det ut til å være rundt 4.000 av bankens kunder. Vi ber dem se bort fra den SMS-en, sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest til NRK , som først omtalte saken.

Banken vet ikke om feilen har automatisk eller manuell årsak, men har kontaktet den berørte kunden og beklaget på det sterkeste.

– Vi vil følge opp med vedkommende i ettertid, sier Dobson, som må komme tilbake til om kunden får erstatning for forholdet.

Banken varsler at den vil gjennomføre tiltak for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Publisert: Publisert: 4. februar 2021 09:50