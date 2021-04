Svimlende arveavgift for Samsung-arvinger

Arvingene etter den mangeårige styrelederen i sørkoreanske Samsung, Lee Kun-hee, må ut med over 90 milliarder kroner i arveavgift.

Lee Kun-hee (t.h.), overhodet til Sør-Koreas rikeste familie, døde i fjor høst. Vis mer byoutline Schalk van Zuydam / AP

Lee Kun-hee, som har fått æren for å gjøre Samsung til en av verdens største produsenter av smarttelefoner, døde i fjor høst. Siden har familien jobbet med å finne ut hvordan de skal betale en av de største arveavgiftene verden noensinne har sett.

Familien, som er den rikeste i Sør-Korea, må nå betale en arveavgift på mer enn 90 milliarder kroner i seks omganger, med første utbetaling denne måneden. Det er fortsatt ikke kjent hvordan den avdøde mangemilliardærens eiendeler skal fordeles til arvingene.

Donasjoner skal dempe byrden

Rundt 23.000 kunstverk fra den avdøde styreformannens kunstsamling vil bli donert, ifølge Samsung. Flere av dem er vurdert som nasjonalskatter, og skal utstilles på nasjonalmuseet i Sør-Korea. Kunstverk av blant andre Pablo Picasso, Claude Monet og Salvador Dalí vil bli donert til et museum for moderne kunst.

Donasjonene skal gjøre familiens skattebyrde mindre, ifølge AFP.

Dramaet om hvem som skal få makten i selskapet etter Kun-hee har holdt på sørkoreaneres oppmerksomhet i flere år, helt siden han ble rammet av et hjerteinfarkt i 2014.

Sønnen Jay Y. Lee, har i to ulike søksmål blitt anklaget for ulovlig å ha sikret kontroll over konsernet og sitter nå fengslet etter å ha blitt dømt for korrupsjon, skriver Bloomberg. Familiens omdømme i offentligheten har blitt tynget av fengslingen etter bestikkelsene, som ifølge FT var knyttet til arveprosessen.

Sør-Koreas mektigste familie fikk etter at Kun-hee døde i oktober et halvt år på å informere skattemyndighetene om hvordan de skal håndtere eiendelene til landets rikeste mann, ifølge Financial Times.

Familieformue på 174 milliarder

Lee Kun-hee etterlot seg en formue på rundt 174 milliarder kroner.

– Det er vår borgerplikt og vårt ansvar å betale alle avgifter. Arveavgiftsbetalingen er en av de største noensinne i Korea og globalt, sier familien i uttalelsen.

Samsung-konsernet, som startet med å handle tørrfisk og grønnsaker på 1930-tallet, er en av verdens største produsenter av databrikker og smarttelefoner i tillegg til produkter og deler innen elektronikk. Kun-hee var andre generasjons Samsung-styreleder og styrte konsernet gjennom en omstilling som skapte en globalt teknologigigant.

Sør-Korea har en av de høyeste arveavgiftene i verden. Den er på rundt 50 prosent når formuen overstiger 22 millioner kroner. En ytterligere avgift på 20 prosent legges til når aksjene som skal overføres fra hovedaksjonær. Snittet i OECD er rundt 15 prosent, ifølge Washington-baserte Tax Foundation.

Kun-hees bortgang kan prege selskapets langsiktige investering og planlegging, ifølge Bloomberg. Samsung-aksjen har holdt seg stabil i år, til tross for at selskapet rapporterte at resultatet i første kvartal steg 44 prosent.

