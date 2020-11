Norwegian har nok penger til å overleve deler av vinteren

Norwegian-sjefen utelukker ikke konkurs når selskapet nå ikke får mer støtte fra regjeringen. – Det er ikke sånn at vi er tom for cash i dag, sier finansdirektør Geir Karlsen.

Nærings- og fiskeridepartementet sa mandag nei til at Norwegian får mer i støtte. Flyselskapet har bedt regjeringen om flere milliarder i støtte, skrev departementet i en pressemelding mandag morgen.

– Regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler, sier næringsminister Iselin Nybø i meldingen.

Norwegian reagerte kraftig på uttalelsene og sa de var skuffet og at det var «en knyttneve i magen» da de fikk beskjeden.

– Det er ingen tvil om at vi er svært skuffet, sa konsernsjef Jacob Schram under pressekonferansen mandag formiddag.

Utelukker ikke konkurs

På spørsmål fra salen om hvor stor konkursrisiko Norwegian nå står i svarer Schram at «han utelukker ingenting nå». Det gjelder blant annet oppsigelser, permitteringer og konkursrisiko.

Norwegian-sjefen sier selskapet har likviditet til å stå gjennom en viss del av vinteren, sier han på pressekonferansen.

– Det er ikke sånn at vi er tom for cash i dag, sa finansdirektør Geir Karlsen.

Selskapet leverer tall for tredje kvartal tirsdag morgen.

Mener det åpner dørene for Wizz Air

Schram trekker frem at flyselskaper i flere andre land har fått «betydelig støtte» og viser til SAS, Lufthansa og KLM.

– De landene har sett betydningen av å sikre egen infrastruktur, egne arbeidsplasser og ikke minst turisme, sa Schram under pressekonferansen.

Han mener også at å ikke gi støtte til Norwegian åpner dørene for Wizz Air som varslet at de vil inn i det norske markedet tidligere i høst.

– Ved å si nei til Norwegian åpner man døren for et ungarsk flyselskap som statsministeren selv har sagt hun vil boikotte, sa Schram på pressekonferansen.

